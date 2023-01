Rząd Japonii rozważy złagodzenie wiosną środków zapobiegania pandemii, w tym wytycznych dotyczących noszenia maseczek, oraz wpisanie Covid-19 do tej samej kategorii, w której znajduje się grypa sezonowa – oświadczył w piątek premier Fumio Kishida.

Japonia zapowiada obniżenie klasyfikacji Covid-19 do poziomu grypy sezonowej /fot. mat.pras

Japonia przywraca normalny styl życia

Kishida powiedział dziennikarzom po spotkaniu z ministrami, że polecił im sprawdzić, co konkretnie jest wymagane, aby zmienić klasyfikację Covid-19. "Próbując przywrócić normalny styl życia w Japonii, chcielibyśmy zmieniać poszczególne środki krok po kroku" - podkreślił.

Obecnie Covid-19 należy w Japonii do kategorii drugiej w klasyfikacji chorób zakaźnych, podobnie jak gruźlica i SARS. Przeniesienie go do kategorii piątej, w której jest grypa, oznaczałoby zniesienie wymogu izolacji osób zakażonych.

Normalizacja życia społecznego

Według japońskiej agencji prasowej Kyodo zmiana klasyfikacji byłaby ważnym punktem zwrotnym na drodze do normalizacji życia społecznego i działalności gospodarczej. Może również oznaczać, że obcokrajowcy będą mogli wjeżdżać do Japonii bez testów PCR czy kwarantanny.

Nawet w przypadku wzrostu liczby infekcji w przyszłości nie byłyby stosowane dodatkowe środki ani nie byłby ogłaszany stan wyjątkowy - zaznacza Kyodo.

Premier zapowiedział również, że rząd może zmienić wytyczne dotyczące noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Byłoby to zalecane tylko w przypadku osób zakażonych, a nie - jak obecnie - dla wszystkich.

Stopniowe łagodzenie obostrzeń

Władze Japonii po raz ostatni zmieniły środki przeciwpandemiczne w maju 2022 roku. Od tamtej pory nie jest już zalecane noszenie maseczek na świeżym powietrzu, o ile zachowany jest odpowiedni dystans pomiędzy ludźmi. Mimo to większość Japończyków w dalszym ciągu zakłada maseczki zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz - podkreśla agencja Reutera.

Japonia mierzy się obecnie z ósmą falą pandemii Covid-19, a codzienne bilanse nowych infekcji przekraczają często 200 tys. Bilanse wykrywanych zakażeń są niższe niż w poprzedniej fali z jesieni 2022 roku, ale w ostatnich tygodniach notowano rekordowe liczby zgonów, nawet ponad 400 dziennie.