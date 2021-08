Jarosław Gowin zdymisjonowany

Premier Mateusz Morawiecki podpisał i skierował do prezydenta dymisję Jarosława Gowina, który pełni w rządzie funkcję wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Obowiązki Gowina na razie przejmie sam Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 10-08-2021, 19:00

fot. PTWP

Na wtorkowej konferencji Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podpisał i skierował do prezydenta dymisję Jarosława Gowina, który pełni w rządzie funkcję wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Pytany, czy ktoś zastąpi Gowina, rzecznik rządu odparł, że decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta. "Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów premier Mateusz Morawiecki wykonuje obowiązki ministra w przypadku jego odwołania z funkcji, tak na razie będzie" - powiedział.

Dopytywany, czy Gowin został poinformowany o podjętej decyzji, Müller odparł, że nie wie. "Pan premier przekazał mi informację, więc to już, myślę, między panami było załatwione" - wskazał.

Kto zastąpi Jarosława Gowina w MRPiT?

Kolejne z pytań dotyczyło tego, czy większość parlamentarna potwierdzana będzie podczas głosowania nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "To jest jedna z ustaw, która oczywiście jest istotna. Wiem, że w polskim parlamencie jest grupa osób również spoza Zjednoczonej Prawicy, która tę ustawę chce poprzeć" - powiedział Müller. Dodał, że nie patrzyłby na tę ustawę w kontekście "jakiegoś rodzaju wotum zaufania wobec rządu". "To jest jedna z wielu ustaw, natomiast liczę na to, że uzyska ona stosowną większość w parlamencie" - powiedział rzecznik rządu.

"Jeśli chodzi o stabilność rządu, to są posłowie w Zjednoczonej Prawicy, w tym w Porozumieniu, którzy nie zgadzają się z tą polityką działań wicepremiera Jarosława Gowina. Jestem przekonany, że zgadzają się natomiast z tym, że Polska wymaga dodatkowych reform, dodatkowych działań i te działań będą popierali, ale to w najbliższym czasie oni się w tym zakresie wypowiedzą" - powiedział Müller.