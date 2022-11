Jednocyfrowa inflacja na koniec 2023 to myślenie życzeniowe i kolejne działania RPP są konieczne - powiedział w radiu TOK FM członek RPP Ludwik Kotecki.

Jednocyfrowa inflacja na koniec 2023 to myślenie życzeniowe; fot. shutterstock

Inflacja 2023: Czego możemy się spodziewać?

"Jednocyfrowa inflacja na koniec przyszłego rok (...) to jest bardzo duży moim zdaniem optymizm i to by oznaczało 'mistrzostwo świata' w obniżaniu tempa wzrostu cen. To jest wishful thinking, to jest życzeniowe myślenie o tym, co chcielibyśmy zobaczyć " - powiedział Kotecki.



"Inflacja wymknęła się spod kontroli (...)i żeby ją sprowadzić z powrotem do jednocyfrowego poziomu potrzebne są dodatkowe działania i mam nadzieję, że będziemy 9 listopada o nich rozmawiać" - dodał.



Kotecki poinformował, że nie otrzymał jeszcze najnowszej projekcji inflacji NBP, o której zarysach w poniedziałek wspomniała w publicznym wystąpieniu wiceprezes NBP Marta Kightley.



Według niej szczyt inflacji będzie przypadać na pierwsze miesiące 2023 r., od marca ma zacząć silnie spadać, a na koniec przyszłego roku inflacja ma być jednocyfrowa.