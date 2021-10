Jest pierwszy bank w Polsce z kartę biometryczną Mastercard

W listopadzie br. Bank Pocztowy rozpocznie testowanie rozwiązania w ramach fazy Friends&Family, a w grudniu przy współpracy z firmami Fiserv Polska S.A. i Thales wprowadzi do swojej oferty kartę biometryczną Mastercard.

Dokonanie płatności możliwe będzie po wcześniejszej weryfikacji odcisku palca posiadacza karty/ fot. Shutterstock

Tym samym Bank Pocztowy stanie się pierwszą instytucją w Polsce i jedną z pierwszych w Europie, która udostępni swoim klientom to innowacyjne rozwiązanie.

Zarząd Banku podkreśla, że wdrożenie karty biometrycznej do oferty jest kolejnym działaniem wpisującym się w strategię rozwoju rozwiązań cyfrowych Banku Pocztowego, które zwiększy bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych w Polsce. W pierwszej kolejności z rozwiązania będą mogli skorzystać klienci instytucjonalni.

Karta biometryczna. Jak to działa?

Dokonanie płatności, w tym nisko kwotowych, możliwe będzie po wcześniejszej weryfikacji odcisku palca posiadacza karty. Już w listopadzie Bank Pocztowy w ramach Friends&Family rozpocznie testowanie karty biometrycznej.

Do tej pory z takiej możliwości mogli w Europie skorzystać klienci jednej z francuskich instytucji finansowych. Karty oraz potrzebne do kodowania biometrycznego wzorca odcisku palca czytniki dostarczy firma Thales, która jest autorem tego produktu. Pierwsza pilotażowa karta biometryczna Banku Pocztowego zostanie wydana na koniec października br., a do oferty rozwiązanie będzie wprowadzone już w grudniu.

– Karty biometryczne to zupełna nowość, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Firma Thales, która opracowała tę zaawansowaną technologię, dostarcza swój produkt jedynie na pięć rynków, w tym jeden europejski. Teraz, dzięki naszej współpracy z organizacją Mastercard, to nowoczesne rozwiązanie, znane do tej pory jedynie z filmów sci-fi, będzie również dostępne dla naszych klientów, którzy dzięki niemu będą mogli jeszcze wygodniej i bezpieczniej dokonywać transakcji. To także kolejny etap w realizacji naszej strategii rozwoju – coraz większej cyfryzacji naszych rozwiązań oferowanych klientom. Mam nadzieję także, że wprowadzenie karty biometrycznej przyczyni się do dynamicznego rozwoju w Polsce rynku płatności bezgotówkowych – komentuje Marcin Ledworowski, członek Zarządu Banku Pocztowego odpowiadający za Obszar Biznesu oraz IT.