Jeżeli będzie destabilizacja innych rynków, rozchwianie innych rynków rolnych, a Komisja Europejska nie zadziała, to będziemy podejmować jednostronne działania w obronie polskiego rolnika. I nigdy się nie zawaham podjąć takiej decyzji - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jeżeli będzie rozchwianie innych rynków rolnych, a KE nie zadziała, Polska będzie podejmować sama działania /fot. PAP

Rząd broni interesów Polski

Premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika (woj. lubelskie) mówił m.in. o zakazie wwozu ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Zapytajmy (...) kto realnie broni polskiego interesu przed wszystkimi możnymi tego świata? Pokażę to na przykładzie obrony polskiego rolnictwa. Kilka dni temu Tusk wysłał do Brukseli swojego przybocznego nowego, Judasza polskiej wsi, i przechwalali się, że załatwią przedłużenie embarga, zakazu wwozu ukraińskiego do Polski, że spokojnie to załatwią. Dostali czarną polewkę, bo tam, gdzie wchodzą w grę interesy niemieckie, to Bruksela mówi: nein - powiedział Morawiecki.

"I Tusk musi się z tym zgodzić, bo nie ma innego wyjścia, bo jest na ich pasku, bo po prostu pracuje na rzecz ich interesów. To jest taki człowiek" - dodał.

"Pamiętajmy, kto nie broni polskich interesów, ten będzie musiał bronić interesów obcych" - wskazał premier. Według niego "oddać Tuskowi władzę, to tak jakby oddać złodziejowi klucze od własnego domu". "On nic wam nie da, wszystko zabierze" - mówił.

Polska jeśli będzie trzeba, będzie działać jednostronnie

"Właśnie na przykładzie rynku rolnego można pokazać, że my stawiamy interes Polski i polskiego rolnika, tu na Lubelszczyźnie i wszędzie indziej, na najwyższym szczeblu, na najwyższym piętrze" - podkreślił szef rządu. "Przekazałem ultimatum do Komisji Europejskiej: albo przedłużycie zakaz wwozu, albo jeśli tego nie zrobicie, to rząd polski sam podejmie taką decyzję. I podjęliśmy taką decyzję w obronie polskiego rolnika" - powiedział.

"I chcę stąd powiedzieć, że jeżeli będzie destabilizacja innych rynków, będzie rozchwianie innych rynków rolnych, a Komisja Europejska nie zadziała, będziemy również podejmować jednostronne działania, po naszej stronie, jednostronne regulacje, w obronie polskiego rolnika. I nigdy się nie zawaham podjąć takiej decyzji wbrew Brukseli, wbrew Berlinowi i innym stolicom" - zapowiedział Morawiecki. "Muszą to zrozumieć również Ukraińcy" - dodał.

Zakaz importu zbóż z Ukrainy

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do pięciu krajów UE graniczących z Ukrainą: Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji, został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

15 września KE nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże. Polska, Słowacja i Węgry zdecydowały o utrzymaniu zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy, w związku z czym Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). W czwartek agencja Reuters poinformowała o uzgodnieniach ministrów rolnictwa Słowacji i Ukrainy, co powinno umożliwić zniesienie przez Bratysławę embarga; władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do WTO przeciwko Słowacji.