Wielkanoc za pasem więc tematy jajek, majonezu - głównie w kontekście ich ceny i składu, są w przestrzeni internetowej i nie tylko, odmieniane przez wszystkie przypadki. Również Katarzyna Bosacka wzięła na tapet produkt, bez którego nie ma świąt.

Ceny i składy majonezów dostępnych na polskich rynku mocno się od siebie różnią./fot. shutterstock

Ceny mjonezu rozpalają internet. Co z ich składem?

Ostatnio głośno w mediach o cenach majonezu. W zależności od sklepu za 700 ml majonezu musimy zapłacić ok. 15 zł, ale pojawiają się i takie produkty, które kosztują ponad 20 zł.

- Do Wielkanocy podczas której króluje majonez jeszcze chwila, ale postanowiłam udostępnić Wam mój zaktualizowany post sprzed roku w którym porównywałam składy majonezów od różnych producentów. Może ta ściąga okaże się dla Was pomocna. Porównałam składy z tymi zeszłorocznymi i dopisałam do listy kilka nowych produktów - informuje Katarzyna Bosacka na Facebooku.

Kasia Bosacka wzięła pod lupę majonezy. Jaki mają skład?

Katarzyna Bosacka na czerwono zaznaczyła aromaty, zagęstniki oraz sól wapniowo-disodową EDTA (E385). Ten składnik przedłuża przydatność produktu do spożycia, konserwuje go, utrzymuje strukturę emulsji.

Teoretycznie E385 nie jest szkodliwy, bo został dopuszczony do stosowania w żywności, ale nie wiemy tak naprawdę, co dokładnie może powodować jego kumulacja lub połączenie z innymi „E” - alarmuje Bosacka.

Podstawowymi składnikami majonezu są oleje roślinne i żółtka jaj. Im więcej tych składników, tym lepiej, bo mamy wtedy do czynienia z wyższej jakości produktem. Do tego ocet, musztarda, sól, odrobina cukru i majonez gotowy.

Katarzyna Bosacka alarmuje, że w jedzeniu majonezu trzeba zachować umiar, bo to produkt wysokokaloryczny - w 100 g ma ponad 600 kcal.