Każdy polski europoseł powinien zagłosować przeciwko pakietowi Fit for 55

Autor: PAP

Data: 08-06-2022, 15:37

Dziś każdy polski europoseł, bez względu na barwy polityczne, powinien zagłosować przeciwko pakietowi Fit for 55 - apelowali w środę politycy Solidarnej Polski. Według nich, należy ten pakiet w całości odrzucić.

Każdy polski europoseł powinien zagłosować przeciwko pakietowi Fit for 55 /fot. Shutterstock

W środę Parlament Europejski będzie głosował nad przepisami dotyczącymi ochrony klimatu, dzięki którym do 2050 r. unijna gospodarka powinna przestawić się na zeroemisyjność. Następnie rozpoczną się negocjacje z Radą Europejską, czyli z przedstawicielami 27 państw członkowskich i Komisją Europejską w ramach procedury zwanej rozmowami trójstronnymi. Zanim nowe unijne przepisy klimatyczne zostaną wynegocjowane i wpisane do systemów prawnych państw członkowskich, mogą minąć dwa lub trzy lata.

Wygórowane koszty pakietu Fit for 55

Wiceprezes Solidarnej Polski i minister w KPRM Michał Wójcik podkreślił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że dzisiaj wszyscy eksperci patrzą na pakiet Fit for 55 "pukając się po głowie". Według niego, bez względu na koszty próbuje się ten pakiet wprowadzić. "Koszty, które idą w biliony, to nie są już setki miliardów, to są biliony" - mówił Wójcik.

Zapewnił, że Solidarna Polska nie jest przeciwna ochronie środowiska. "Jak najbardziej jesteśmy za, ale wszystko musi mieć ręce i nogi" - mówił Wójcik.

Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby propozycje, które w tej chwili są w Parlamencie Europejskim dotyczą gruntownej przebudowy funkcjonowania życia wszystkich Europejczyków i wszystkich Polaków.

Ozdoba zwrócił uwagę, że Solidarna Polska od początku konsekwentnie przestrzega i mówi o tym, że polityka europejska "pod przykrywką pięknych haseł dotyczących ochrony środowiska, tak naprawdę ma ubóstwo, ubóstwo polskich rodzin, ubóstwo polskiego emeryta". "My do tego nie możemy doprowadzać, dlatego od początku sprzeciwiamy się tym rozwiązaniom, które są pod różnymi pięknymi hasłami ładnie opakowane. To jest taka szkatułka, z której wyskakuje bieda i ubóstwo, które chce nam zafundować wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans" - powiedział wiceminister.

Zielona inflacja

W ocenie posła Janusza Kowalskiego "dziś każdy polski europoseł bez względu na barwy polityczne powinien zagłosować przeciwko pakietowi Fit for 55". "Bezwzględnie, w całości ten pakiet należy odrzucić" - apelował.

Bo - jak mówił - "dzisiaj problemem numer jest dla polskich rodzin jest inflacja, nazwijmy rzecz po imieniu +zielona inflacja+". "Ta inflacja, za którą odpowiada w największej części Unia Europejska" - powiedział Kowalski.

"To polityka wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa doprowadziła do tego, że w Polsce tona węgla kosztuje trzy tysiące złotych. To polityka Fransa Timmermansa doprowadziła do tego, że Polacy płacą gigantyczne koszty, polscy przedsiębiorcy za gaz ziemny. Polityka Fransa Timmermansa doprowadziła do tego, że dzisiaj benzyna jest po 8 złotych, a za chwileczkę będzie po 9 zł" - mówił poseł.

Ubóstwo energetyczne

Według niego, "drożyzna unijna, cały pakiet Fit for 55 i European Green Deal przyjęty w grudniu 2019 roku doprowadza do tego, że ciepło i energia elektryczna staje się dla Polaków luksusem, staje się czymś na co Polaków i polskie rodziny nie stać".

Pakiet Fit for 55 to kompleksowe unijne regulacje klimatyczne, dzięki którym do 2035 r. społeczeństwa europejskie będą w stanie emitować o 55 proc. mniej szkodliwych zanieczyszczeń.

Pakiet ten jest dla Unii ważnym etapem w realizacji celu, aby do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, tak aby w ten sposób doprowadzić do zahamowania procesu globalnego ocieplenia. Komisja Europejska przedstawiła 13 kompleksowych pakietów legislacyjnych, które są obecnie omawiane przez państwa członkowskie w Radzie Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim.