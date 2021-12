KE pozwoli na zerowy VAT na żywność? Kowalczyk: jest duża szansa

Henryk Kowalczyk ocenił, że Polska ma szansę na zerowy VAT na żywność. Jak dodał, ceny żywności drożeją w całej UE wobec tego KE powinna pozwolić na obniżenie.

Autor: PAP

Data: 10-12-2021, 12:22

Czy KE pozwoli na zerowy VAT na żywność?; fot. unslash.com

Podczas wtorkowego spotkania ECOFIN ministrowie finansów porozumieli się ws. tekstu noweli dyrektywy VAT. Według szefa MF Tadeusza Kościńskiego Polska nie czekając na formalne przyjęcie dyrektywy stara się o zgodę KE na wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność, na sześć miesięcy.

Polska ma szansę wprowadzić zerowy VAT na żywność

Kowalczyk w RMF FM był pytany, czy Polska ma szansę wprowadzić zerowy VAT, czyli obniżyć na chleb, mleko, mięso.

Przyznał, że VAT "jest podatkiem zharmonizowanym w UE, więc musimy to uzgadniać - niestety. Możemy się obracać w pewnych ramach" - powiedział. Jak dodał, "to co możemy - to już zrobiliśmy".

"Myślę, że mamy szansę (na obniżenie), dlatego, że ceny żywności drożeją w całej UE, wobec tego powinna (przyjść) refleksja w KE, aby jednak pozwolić na obniżenie" - wyjaśnił Kowalczyk.

Tarcza antyinflacyjna

Wicepremier przyznał jednocześnie, że inflacja jest bolesna, dlatego rząd wprowadza tarczę antyinflacyjną.

Jak informowało we wtorek MF, wśród wskazanych w piśmie produktów do tymczasowego objęcie stawką 0 proc. VAT są m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Resort finansów przypomniał wówczas, że za każdym razem, gdy Polska wnioskowała o możliwość szerszego stosowania stawek obniżonych, w tym 0 proc. VAT (m.in. na książki oraz transport przede wszystkim kolejowy), odpowiedzi KE były negatywne. Polska była także zmuszona w związku z tym do podwyższenia stawki VAT na ubrania i buty dziecięce kilka lat temu po wyroku TSUE. W opinii Komisji jakiekolwiek obniżenie stawek VAT, nawet tymczasowe, będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT, a każde takie działanie państw członkowskich spotka się z rozpoczęciem postępowania naruszeniowego.

W komunikacie Ministerstwa Finansów poinformowano też, że prace nad reformą dyrektywy toczą się od prawie czterech lat. Polska jest w nie mocno zaangażowana i od samego początku zabiegała o jak najszybsze wypracowanie porozumienia.