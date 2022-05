KE prognozuje wzrost PKB Polski w 2022 o 3,7 proc., inflację na poziomie 11,6 proc.

Komisja Europejska prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 roku wyniesie 3,7 proc., a w 2023 r. obniży się do 3 proc. - wynika z wiosennej rundy prognoz KE. Komisja szacuje inflację HICP na 11,6 proc. w bieżącym roku i oczekuje spadku do 7,3 proc. w 2023 r.

Autor: PAP Biznes

Data: 16-05-2022, 13:27

Komisja Europejska prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 roku wyniesie 3,7 proc., a w 2023 r. obniży się do 3 proc. / fot. PTWP

Zdaniem KE pomimo agresji Rosji na Ukrainę, dane sugerują, że polska gospodarka kontynuowała silny wzrost w pierwszym kwartale 2022 r. Komisja szacuje wzrost na 1 proc. w ujęciu kwartału do kwartału.

Wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę

Autorzy raportu przewidują, że wojna będzie miała znaczny wpływ na działalność gospodarczą w horyzoncie prognozy, głównie poprzez spadek sentymentu konsumenckiego, załamanie w handlu z Rosją i Ukrainą oraz wzrost inflacji.



"Szczególnie wyższa niepewność co do perspektyw gospodarczych i podwyższona inflacja obniżą skłonność gospodarstw domowych do wydatków, choć duży napływ uchodźców z Ukrainy da impuls do wzrostu konsumpcji i pozwoli nieco zrekompensować wyżej wymienione czynniki" - napisano.



KE oczekuje, że inwestycje prywatne pozostaną "stłumione" w pozostałej części 2022 r. Wśród czynników, które na to wpłyną, wymienia podwyższoną presję kosztową i wzrost stóp procentowych.



Komisja uważa, że osłabienie popytu krajowego i prognozowana deprecjacja złotego będą miały znaczący wpływ na import, prowadząc do pozytywnego wkładu eksportu netto do wzrostu w 2022 r. i 2023.

KE: szczyt inflacji w III kwartale 2022

Według autorów raportu, pomimo działań nakierowanych na obniżenie stawek podatkowych płaconych od niektórych towarów, silna dynamika cen utrzyma się w 2022 r., głównie ze względu na mocno rosnące globalnie ceny energii i żywności.



"Rosnące jednostkowe koszty pracy i zakłócenia łańcuchów dostaw będą również powodowały presję na wzrost inflacji bazowej, zwłaszcza w 2022 roku" - napisano.



"Oczekujemy, że inflacja HICP będzie utrzymywać wysoki wzrost i osiągnie szczyt w III kw. 2022, w wyniku czego roczna stopa inflacji sięgnie 11,6 proc. w 2022" - dodano.



Komisja ocenia, że silniejsze od oczekiwań zwiększenie oszczędności, w połączeniu z podwyższoną inflacją, może ograniczyć konsumpcję.



"Ponadto, wydłużające się zakłócenia w łańcuchach dostawach mogą negatywnie wpłynąć na wzrost eksportu, zaostrzenie presji kosztowej i ciążyć na aktywności gospodarczej" - dodano.



W lutym 2022 r. Komisja Europejska prognozowała, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 5,5 proc., a w 2023 r. o 4,2 proc. Lutowa prognoza inflacji HICP zakładała wzrost cen o 6,8 proc. w 2022 roku i 3,8 proc. w 2023 r.