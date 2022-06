KE: Przyjęcie Ukrainy do UE to nasz interes i obowiązek moralny

Dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej jest nie tylko naszym strategicznym interesem, ale także obowiązkiem moralnym - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Dołączenie Ukrainy do Unii Europejskiej jest nie tylko naszym strategicznym interesem, ale także obowiązkiem moralnym - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Ukraińcy walczą tak dzielnie, bo wiedzą, jakiej przyszłości pragną. Chcą silnej, demokratycznej społeczności. Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. To nie tylko nasz strategiczny interes, ale i obowiązek moralny, aby umożliwić im akcesję, i my utorujemy im drogę do naszej Unii" - oświadczyła von der Leyen.

Przewodnicząca KE podkreśliła, że standardy i warunki unijne muszą zostać spełnione, ponieważ nie istnieje "ani dzika karta, ani droga na skróty do UE". Dodała jednak, że to od państwa kandydującego oraz wsparcia UE zależy, w jakim czasie uda się spełnić wymagania.

Trzy filary pomocy Ukrainie

Von der Leyen wymieniła trzy filary pomocy Ukrainie: dążenie do zakończenia wojny, pomoc ekonomiczną oraz wsparcie w dołączeniu do UE.

"Ukraińcy muszą wygrać tę wojnę, a (prezydent Rosji Władimir) Putin musi doświadczyć głębokiej, strategicznej porażki. Musi stać się jasne, że z inwazją na niepodległe państwo wiąże się ogromna cena, jaką będzie musiał zapłacić agresor" - powiedziała przewodnicząca KE.

Jak podkreśliła, blokowanie ukraińskich portów przez Rosję oznacza celowe wstrzymywanie dostaw pszenicy dla wielu krajów, co czyni Putina odpowiedzialnym za masowy głód na świecie.

"Na Ukrainie utknęło 20 mln ton pszenicy (...) Ukraina mogłaby dosłownie wykarmić świat" - powiedziała von der Leyen.

UE pracuje nad możliwościami eksportu zboża z Ukrainy

Przekazała, że UE pracuje nad możliwościami eksportu zboża z Ukrainy innymi drogami niż morska. Jak dodała, sytuacja ekonomiczna Ukrainy w czasie wojny znacząco się pogorszyła. Ukraina potrzebuje 5 mld euro miesięcznie, aby móc zapewnić w kraju podstawowe usługi, w tym funkcjonowanie służby zdrowia. Zapewniła, że UE zamierza wspierać finansowo Ukrainę, a uniezależnienie się przez UE od rosyjskich dostaw energii jest kluczowe dla pomocy Ukrainie i zadania gospodarczego ciosu Rosji.

"Chciałabym zacytować słowa prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego o tym, że odpowiedzialność, jaka na nim spoczywa, nie jest ciężarem. To także powinno być nasze motto we wspieraniu Ukrainy na jej drodze do akcesji do UE. To nie ciężar, to nasza historyczna odpowiedzialność" - zakończyła przewodnicząca KE.

Konferencja GLOBSEC odbywa się w Bratysławie po raz siedemnasty. W tym roku w wydarzeniu uczestniczy ponad 100 osób. Jak piszą organizatorzy, tegoroczna edycja, która trwa od 2 do 4 czerwca, skupia się na odpowiedzi na pytanie, jak współczesne demokracje mogą uodpornić się na zagrożenia ze strony reżimów totalitarnych. Jednym z głównych tematów są mobilizacja wsparcia i działań na rzecz Ukrainy i europejskiego sąsiedztwa.