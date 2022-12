Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa w poniedziałek podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytania dziennikarzy poinformowała, że aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa 2040 (PEP 2040) jest przez resort przygotowana.

Kiedy nastąpi aktualizacja polityki energetycznej Polski?, fot. shutterstock

Co dalej z polityką enernetyczną?

"Będzie wchodziła na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. Mam nadzieje, że będziemy wstanie w tym roku tą ścieżką legislacyjną ją przeprowadzić. Przypomnę, że jest to tylko ta ścieżka rządowa, bez ścieżki legislacyjnej na poziomie parlamentu. To będzie tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić w tym roku" - stwierdziła Anna Moskwa.

Dodała, że na pewno nie zostanie zrobiona ocena oddziaływania na środowisko, ani inne elementy związane z dokumentem.

Wyjaśniła, że pełna aktualizacja będzie miała miejsce "w oparciu o to uzupełnienie, którego dokonamy" (...).

"Mogę powiedzieć, że to będzie bardzo zbliżone do założeń, które prezentowaliśmy na początku tego roku" - zaznaczyła Anna Moskwa.

W marcu br. wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji podkreślił, że długoterminowy kierunek, jaki został nakreślony w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), czyli budowa zeroemisyjnego sytemu energetycznego w kraju, jest jak najbardziej słuszny. Zwrócił jednak uwagę, że w związku z inwazją Rosji na Ukrainę oraz zapowiadanym odejściem od importu surowców energetycznych z Rosji, PEP2040 będzie aktualizowany.

Jaki będzie kierunek aktualizacji?

Dodał wówczas, że dokument będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju przy budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu importu surowców energetycznych z Rosji.

"To będzie kierunek tej aktualizacji. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby to dopracować i wtedy przygotujemy aktualizację takiej polityki" - przekazał w marcu Guibourgé-Czetwertyński.

Przyjęta w ub.r. przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku ma trzy główne obszary - sprawiedliwą transformację, budowę równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrą jakość powietrza.

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto takie wskaźniki jak: nie więcej niż 56 proc. węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., a w 2040 r. do 28 proc. To scenariusz niskich cen uprawnień do emisji CO2. W przypadku realizacji ścieżki wysokich cen, udział węgla w produkcji prądu mają być niższe: 37 proc. w 2030 r. i 11 proc. w 2040 r.

Przewiduje się na rok 2030 co najmniej 23 proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto, w tym co najmniej 32 proc. w produkcji energii elektrycznej, co najmniej 14 proc. w transporcie i 28 proc. w ciepłownictwie.

PEP zakłada też wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.