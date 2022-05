Kierunek konsolidacja. Sektor spożywczy w fazie fuzji i przejęć

Od 2021 r. widać trend wzrostowy jeśli chodzi o chęć konsolidacji na rynku spożywczym. To dobry sygnał dla rynku M&A. Prozdrowotne produkty będą się cieszyć największym powodzeniem jeśli chodzi o transakcje - zapewnia Marceli Kasperkiewicz, partner w kancelarii Dentons, w rozmowie z naszym portalem.

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 10-05-2022, 13:13

Marceli Kasperkiewicz, partner w kancelarii Dentons przyznaje, że kolejne lata upłyną w branży spożywczej pod znakiem fuzji, przejęć i konsolidacji /fot. SHUTTERSTOCK

- Jesteśmy obecnie w takiej sytuacji geopolitycznej, że oczywistym jest to, że rynek reaguje. Możemy mieć do czynienia z pewnym oczekiwaniem na ostateczne ruchy biznesowe. Trend jeśli chodzi o przejęcia jest wznoszący - mówi Marceli Kasperkiewicz, partner w kancelarii Dentons.

Branża spożywcza pod znakiem fuzji, przejęć i konsolidacji

Zdaniem eksperta wynika to z kilka powodów. - Przede wszystkim polskie biznesy, które rozwijały się dotąd organicznie, teraz uzupełniają łańcuchy dostaw lub asortyment i dokonują akwizycji typu add-on - czyli dołączają dodatkowe elementy do już prężnie działającego biznesu. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną uzupełnienie łańcuchów dostaw będzie szczególnie istotne. Poza tym nasze firmy, do niedawna postrzegane jako lokalne, zaczynają być kluczowymi graczami w regionie a nawet globalnie - zapewnia Marceli Kasperkiewicz.

Jego zdaniem kolejnym istotnym elementem jest zmiana generacyjna, która zachodzi obecnie w firmach rodzinnych. - Kolejne generacje nie zawsze chcą realizować wizje założycieli firm rodzinnych. To również napędza rynek. I dzisiaj na rynek wychodzą producenci, którzy przez dekady nie myśleli żeby wyjść z biznesu. To otwiera rynek również na zagranicznych inwestorów, którzy przychylnie patrzą na polskie spółki - ponieważ działają one efektywnie i są konkurencyjne. Kolejna rzecz to niestygnący apetyt funduszy - które nadal widzą potencjał na naszym rynku retailowym- dodaje.

Prozdrowotne produkty na celowniku

Kolejne lata upłyną w branży spożywczej pod znakiem fuzji, przejęć i konsolidacji. W których segmentach rynku będzie działo się najwięcej?

- To zależy od kondycji konkretnych przedsiębiorstw. Jednak również od tego jak potoczy się wojna, jak będą na nią reagować rynki i od tego czy Zachód będzie konsekwentny w sankcjach, które nakłada na Rosję i spółki z Rosji, które są niebagatelnym graczem w sektorze jeśli chodzi o surowce czy nawozy. Jeżeli ten trend sie utrzyma to na pewno np. sektor nawozowy będzie kwitł. Zapewne na rynku pszenicy czy pszenicopochodnych produktów będzie się również dużo działo. Poza tym nasz styl życia wymusza pewne zmiany w sektorze żywnościowym, widzimy trend w kierunku prozdrowotnego odżywiania. W tym segmencie widzimy żywe zainteresowanie inwestorów - i to tych dotąd niezwiązanych z sektorem spożywczym. Myślę, że to te prozdrowotne produkty będą się cieszyć największym powodzeniem jeśli chodzi o transakcje - wylicza Marceli Kasperkiewicz.