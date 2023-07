Biznes i technologie

KIG: RPP powinna interweniować, by zbić wskaźnik inflacji bazowej

Autor: PAP

Data: 17-07-2023, 17:07

Wskaźnik inflacji bazowej wykluczający wpływ cen żywności i energii dla czerwca oszacowany został na 11,1 proc., wobec 11,5 proc. w maju. Miernik ten najlepiej odwzorowuje to co się dzieje z cenami, – więc RPP może, a nawet powinna interweniować, by go zbić - zauważyła Krajowa Izba Gospodarcza.

KIG: RPP powinna interweniować, by zbić wskaźnik inflacji bazowej. fot. PTWP