Kolejne miesiące przyniosą nieznaczne spadki inflacji

W całym roku inflacja powinna pozostać na poziomie ok. 4 proc. - prognozuje PIE.

Autor: PAP

Data: 30-06-2021, 11:19

Kolejne miesiące przyniosą nieznaczne spadki inflacji, fot. shutterstock

W całym roku inflacja CPI w Polsce powinna pozostać na poziomie ok. 4 proc., a przez cały trzeci kwartał oscylować w okolicach 4,5 proc. - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Według PIE w przyszłym roku poziom inflacji CPI powinien spaść do około 3 proc.

"Inflacja CPI w Polsce osiągnęła w maju poziom 4,7 proc. - to prawdopodobnie najwyższy tegoroczny wynik. Kolejne miesiące przyniosą jednak jedynie nieznacznie spadki. Z uwagi na dalszy wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, przez cały III kwartał wskaźnik będzie oscylować w okolicach 4,5 proc. W całym roku inflacja powinna pozostać na poziomie ok. 4 proc." - napisano w Miesięczniku Makroekonomicznym PIE.

W ocenie PIE, negatywnym sygnałem jest coraz bardziej powszechny charakter wzrostu cen - obecnie ceny produktów i usług, które rosną w tempie przekraczającym cel NBP (2,5 proc.), stanowią już ok. 50 proc. koszyka konsumenckiego. Ponadto prawie 45 proc. polskiego koszyka drożeje w tempie szybszym niż 3,5 proc., czyli górnej granicy pasma odchyleń dopuszczalnego przez NBP.

Ceny transportu i paliw

"Według indeksu HICP inflację kształtują przede wszystkim ceny transportu (+13,1 proc. r/r), a w szczególności ceny paliw. Duży wpływ mają też: łączność (+6,5 proc. r/r), użytkowanie mieszkań i nośniki energii oraz hotele i gastronomia (+5,7 proc. r/r). Wzrost cen w Polsce obejmuje więcej produktów i usług niż w innych państwach Europy" - czytamy w miesięczniku PIE.

Według PIE struktura inflacji strefy euro sugeruje raczej jej przejściowy charakter. "Nie obserwujemy istotnego wzrostu cen dóbr przemysłowych, a to właśnie takie zmiany są szybko przenoszone do polskiej gospodarki. Dlatego też w przyszłym roku dynamika inflacji w Polsce powinna osłabnąć - spodziewamy się średniego wzrostu zbliżonego do 3 proc. Głównym ryzykiem pozostaje presja płacowa z uwagi na ograniczoną dostępność nowych pracowników oraz związany z nią wzrost cen usług" - dodano.