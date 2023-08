Pod koniec czerwca br. rząd zajął się zmianą ustawy, której celem jest, aby po zmianach każde dziecko otrzymało świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie. 7 sierpnia prezydent podpisał nowelizację ustawy.

Komu przysługuje 800 plus?, Fot. shutterstock

800 plus zamiast 500 plus

7 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowela podwyższa od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko.

800 plus. Silny bodziec dla spożycia prywatnego

- Waloryzacja 500plus to oczywiście dobra informacja z punktu widzenia konsumpcji. To powinien być silny bodziec dla spożycia prywatnego w przyszłym roku, co oznacza pozytywne efekty zarówno dla producentów wyrobów konsumpcyjnych, jak i sektora handlowego. Jednak to nie musi oznaczać, że najbardziej skorzystają na tym producenci artykułów spożywczych i podmioty wyspecjalizowane w handlu tymi produktami - mówi nam w maju Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A.

800 plus. Kto dostanie?

Świadczenie wychowawcze, tak jak 500+, będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia:

- matce lub ojcu;

- opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

- opiekunowi prawnemu dziecka;

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Od kiedy 800 plus będzie wypłacane?

Zgodnie z ustawą podniesienie wysokości świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie ma nastąpić od 1 stycznia 2024 roku.

800 plus. Jak złożyć wniosek?

Osoby, które dostają 500 plus, nie muszą składać żadnych wniosków ani podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań, aby otrzymać 800+, czyli świadczenie wychowawcze w wyższej wysokości.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą 500+ samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł – od świadczenia należnego za styczeń 2024 roku.