Biznes i technologie

Konfederacja Lewiatan: Spadek inflacji producenckiej to impuls do spadku cen

Autor: PAP

Data: 24-04-2023, 12:02

Inflacja producencka zbliża się do granicy 10 proc. To bardzo silny impuls do spadku cen dla konsumentów - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacja Lewiatan. Dodał, że może być to odłożone w czasie, ponieważ firmy mają nadal dość wysokie zapasy.

Konfederacja Lewiatan: Spadek inflacji producenckiej to impuls do spadku cen; fot. shutterstock