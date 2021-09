Konferencja Great Taste – Zero Waste

Wydarzenie Great Taste - Zero Waste transmitowane będzie na żywo 12 października z Rygi na Łotwie i będzie dotyczyło promocji zrównoważonej kultury żywieniowej i przedstawienia rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ilości odpadów spożywczych. W tej jednodniowej konferencji wezmą udział eksperci i interesariusze z regionu Morza Bałtyckiego, działający w obszarze gastronomii, branży spożywczej i obszarze ograniczania marnotrawienia żywności.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 30-09-2021, 11:21

Konferencja Great Taste – Zero Waste

Konferencja posłuży wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami nordyckimi i nadbałtyckimi oraz Polską – państwami o różnej historii i różnych doświadczeniach w zakresie ograniczania ilości odpadów spożywczych i optymalnego wykorzystania zasobów.

Wiele z tego, co uważa się za odpady spożywcze, można zmienić w cenne zasoby – trzeba pilnie zmienić paradygmaty postrzegania żywności i postępowania z nią na całym świecie. W UE marnuje się około 88 milionów ton żywności rocznie, przy czym związany z tym koszt szacuje się w przybliżeniu na 143 miliardy euro. Podczas gdy w Europie marnuje się około 20% całej wytwarzanej żywności, 33 miliony ludzi nie stać na dobrej jakości posiłek co drugi dzień. W związku z tym walka z marnotrawstwem żywności nigdy nie miała większego znaczenia.

W trakcie wydarzenia wiodący badacze i przedstawiciele pozarządowych organizacji z regionu Morza Bałtyckiego podzielą się najnowszymi odkryciami dotyczącymi spożycia i marnotrawienia żywności. Eksperci ze społeczności EIT Food (Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii) i inni przestawią możliwe rozwiązania. Wydarzenie zakończy dyskusja szefów kuchni z Polski oraz krajów nadbałtyckich i nordyckich. Tematem będą konkretne metody ograniczania ilości odpadów spożywczych, które uczestnicy będą mogli w przyszłości wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Przed wydarzeniem duński koncept Rub & Stub poprowadzi skierowane do szefów kuchni praktyczne zajęcia w zakresie ograniczania ilości odpadów spożywczych. Wydarzenie Great Taste – Zero Waste ma również na celu kontynuacje prac nad skierowanym do szefów kuchni manifestem niemarnowania żywności (Zero Food Waste Manifesto).

Konferencja będzie prowadzana w języku angielskim i będzie transmitowana na żywo z biura Nordyckiej Rady Ministrów w Rydze na Łotwie dnia 12 października w godz. 13:30–17:30.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.