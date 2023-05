Biznes i technologie

Konsolidacja branży spożywczej. "Teraz bardzo ciężko rozmawia się o wycenach"

Każdy kryzys to pewna okazja do fuzji i przejęć. Firmy, które wpadły w kłopoty bardzo często potrzebują pomocy w formie przejęcia, aby uratować biznes, który ma do zaoferowania coś ciekawego - mówi nam Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie.