Konsumenci i przedsiębiorcy zaciskają pasa. Wszystkiemu winna inflacja

Polacy jeszcze nigdy nie byli tak oszczędni jak teraz, a przedsiębiorcy jeszcze nigdy nie byli zmuszeni, by tak mocno zaciskać pasa jak w ostatnich miesiącach – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Dodajmy, że inflacja w maju kolejny raz wzrosła i sięgnęła 13,9 proc.

Zdaniem Piotra Wolnego rząd nie zamierza zaciskać pasa, przenosząc koszty inflacji głównie na klasę średnią i ludzi pracujących. / fot. PAP/Marcin Obara

Zdaniem prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie inflacja zmusza konsumentów i przedsiębiorców do oglądania każdej złotówki dwa razy

Ograniczane są wydatki bieżące, bardzo często dochodzi do redukcji zatrudnienia czy rozkładaniu w czasie planowanych inwestycji. Spirala inflacji w Polsce wiruje jak szalona i zatrzymanie jej powinno być teraz jednym z najważniejszych zadań gospodarczych realizowanych przez Rząd RP. Rozumiemy, że obecna sytuacja, czyli wojna w Ukrainie to wielkie, światowe wyzwanie, które zmusza nas do przyzwyczajenia się do wyższych cen. Obecny galop inflacyjny nie może jednak zostać zignorowany, bo mamy obecnie do czynienia z realnym zagrożeniem dla całej gospodarki – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.