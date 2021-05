Kontrole Sanepidu. Będą nowe przepisy

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną został skierowany do konsultacji publicznych.

Autor: PAP

Data: 26-05-2021, 13:24

Rząd pracuje nad zmianą przepisów ws. kontroli przeprowadzanych przez Sanepid. fot. shutterstock

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do pracowników tych jednostek oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Został on skierowany do konsultacji publicznych.

Kontrole Sanepidu - zmiana przepisów

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenie określa tryb, sposób i warunki wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych (ok. 4000) oraz wobec pracowników tych jednostek. Dotyczy to również zadań wykonywanych przez PIS na terenie 29 podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra oraz w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

W proponowanych przepisach wskazano dokumenty uprawniające do wykonywania zadań przez PIS oraz określono procedurę kontroli na terenie urzędu, jednostek organizacyjnych i podmiotów oraz w stosunku do pracowników i funkcjonariuszy.

Zaznaczono, że kontrolę poprzedza się pisemnym zawiadomieniem kierownika kontrolowanej jednostki dokonywanym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

Kontrola Sanepidu - jakie zmiany?

Ponadto określono zakres informacji zawartych w zawiadomieniu o kontroli oraz przypadki, w których, z uwagi na ochronę zdrowia publicznego, przeprowadzenie kontroli może nastąpić bez zachowania terminów określonych w projekcie rozporządzenia.

"Przewidziano również wyłączenie od obowiązku zawiadamiania kierownika jednostki kontrolowanej o planowanej kontroli w przypadku, gdy kontrola będzie przeprowadzana na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej" - podkreślono w OSR.

Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.