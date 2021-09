Kontrole skarbówki coraz bardziej szczegółowe

Rośnie zainteresowanie służb skarbowych prawidłowością rozliczenia podatku u źródła. W ostatnich pięciu latach urzędy celno-skarbowe w Polsce przeprowadziły prawie 200 postępowań dotyczących tych rozliczeń.

Rośnie zainteresowanie urzędów celno-skarbowych badaniem prawidłowości rozliczeń podatku u źródła. Ten podatek stanowił w latach 2018 i 2019 ok. 5,2 proc.-7,6 proc. wpływów z całego CIT. Eksperci PwC szacują, że poziom ustaleń dotyczących podatku u źródła w ramach kontroli celno-skarbowych do końca 2021 r. wyniesie ponad 1 mld zł - napisano we wtorkowej informacji prasowej PwC.

Jak wyjaśniono, podatek u źródła, potocznie nazywany WHT (z ang. withholding tax), pobierany jest zazwyczaj w wysokości 19 proc. lub 20 proc. od wypłacanych płatności z Polski za granicę. Nie stanowi oddzielnego podatku dochodowego, lecz część PIT-u lub CIT-u - w zależności od tego, kto (osoba fizyczna lub osoba prawna) jest odbiorcą należności wypłacanych z Polski. Zawsze dotyczy nierezydentów (najczęściej są to zagraniczni inwestorzy), którzy otrzymują z Polski płatności w postaci dywidend, odsetek lub należności licencyjnych (tzw. dochody pasywne). Odpowiedzialni za jego rozliczenie są polscy rezydenci podatkowi dokonujący wypłat (płatnicy) do podmiotów zagranicznych.

"Jeszcze kilka lat temu WHT był obszarem mniej kontrolowanym, związanym z weryfikacją przez organy podatkowe spełnienia warunków formalnych do zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku. Od kilku lat kontrole w WHT są bardzo skrupulatne. Zmiany w przepisach oraz zmiany w sposobie wykładni przepisów o WHT pociągnęły za sobą wzrost wpływów z tego tytułu do budżetu państwa - na przestrzeni lat 2018 i 2019 udział wpływów z WHT w stosunku do wszystkich wpływów z CIT wzrósł o 70 proc. Do tego wszystkiego dochodzą założenia budżetowe na 2022 r. dotyczące wpływów, które w przypadku podatku CIT są o 70 proc. wyższe, niż miało to miejsce w roku 2021, a zatem prognozowany wpływ z tytułu WHT zapewne również wzrośnie" - powiedziała cytowana w komunikacie partnerka PwC Agata Oktawiec.

Skarbówka nasila kontrole WHT

W informacji prasowej wskazano, że eksperci PwC zgromadzili dane z 15 urzędów celno-skarbowych dotyczące kontroli w WHT za ostatnie pięciu lat w celu oszacowania, jak na obszar i skutki kontroli przełożyły się zmiany w przepisach podatku u źródła i ich wsteczne stosowanie przez organy w oparciu o wcześniej niewystępujące w praktyce rozumienie pojęcia "rzeczywisty właściciel". Dane te pokazują, że w ostatnich pięciu latach UCS-y przeprowadziły prawie 200 postępowań ukierunkowanych wyłącznie na badanie prawidłowości rozliczeń w WHT. Według szacunków PwC poziom ustaleń w WHT do końca 2021 r. wyniesie ponad 1 mld zł.

PwC przypomniało, że zasadnicze zmiany ograniczające możliwość stosowania zwolnień WHT (np. obowiązek dokonywania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości stosowania preferencji w WHT) wprowadzone zostały w 2019, jednak stosowanie części z nich zostało od razu zawieszone. W efekcie niektóre z bardziej dotkliwych zmian, takie jak obowiązek pobierania WHT przy płatnościach przekraczających kwotę 2 mln zł, nie obowiązywały. Od 1 stycznia 2022 roku planowane jest odwieszenie wszystkich zawieszonych przepisów przy jednoczesnej nowelizacji niektórych z nich w ramach zmian wprowadzanych w związku z Polskim Ładem.