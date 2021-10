Kosiniak-Kamysz chce interwencji rządu na rynku nawozów

Obniżka akcyzy na paliwo, obniżenie VAT na energię do 8 proc. i interwencja rządu na rynku nawozów - to propozycje, o których mówił w sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sobotę w Rzeszowie odbywa się VI zjazd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego, który wybierze prezesa ugrupowania na Podkarpaciu.

Na konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczęcie obrad Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w ten weekend przekroczony będzie półmetek zjazdów PSL w kraju. Finałem tych zjazdów będzie kongres PSL, który zaplanowany został na 4 grudnia br. w Warszawie. Lider ludowców przekonywał, że zjazdy są bardzo ważne z życiu partii, szczególnie tak dużej jak PSL.

Ceny paliw

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do spraw bieżących. Zauważył, że cena benzyny wzrosła w ciągu roku o 29 proc. "Gros tej ceny do podatki i akcyza. Pan prezes (Jarosław) Kaczyński mówił o tym, że on nie chce obniżać dochodów budżetu państwa. A my nie chcemy jako PSL uszczuplać dochodów polskich rodzin" - mówił.

W sobotę na antenie radia RMF FM wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że "nie obniżałby obecnie akcyzy, aby zmniejszyć ceny paliw, bo nie powinno się ograniczać dochodów państwa". Dodał, że obniżenie akcyzy nie jest jedyną metodą, aby obniżyć tę cenę. "Natomiast sugerowałbym, żeby różnego rodzaju podmioty gospodarcze troszkę ograniczyły swoją ekspansję dochodową" - mówił Kaczyński.

Lider PSL podał też propozycje zmian tej sytuacji. Po pierwsze obniżka akcyzy na paliwo. "Odejść od wszystkich podatków, które są zbyt wysokie. 10 lat temu proponował to prezes Kaczyński, niech teraz to zrealizuje" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

VAT na energię

Kolejną propozycją ludowców jest obniżenie VAT-u na energię do 8 proc. "Trzecia sprawa dotyczy nawozów, których cena jest 300 procent wyższa niż rok temu. Nie ma dzisiaj odpowiedniej pomocy państwa dla rolników, którzy potrzebują po prostu wsparcia w uprawach. Potrzebna jest interwencja na rynku nawozów" - mówił.

Prezes PSL zapowiedział, że na zjeździe w Rzeszowie będzie mówił również m.in. "o potrzebie normalności". "Jesteśmy formacją, która podaje rozwiązania dające szansę na normalne życie. Za naszych rządów nie będzie żadnych rewolucji światopoglądowych, będą uszanowane tradycje i wartości chrześcijańskie, ale wyprowadzimy politykę z kościołów" - dodał.

Jak przekonywał Kosiniak-Kamysz, kiedy PSL będzie rządził, będzie można "spokojnie polować, wędkować, hodować zwierzynę, jeść mięso". "Będziemy bronić prawa do schabowego i do rosołu z kury. Będziemy bronić normalności" - mówił.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że ugrupowanie złożyło wniosek o samorozwiązanie Sejmu m.in. po to, aby potwierdzić pozycję Polski w UE, ochronić samorządy przed zmianami związanymi z Polskim Ładem, które są dla nich niekorzystne i po to, aby przywrócić spokój społeczny.

Lider ludowców był pytany również o sondaże, które dają PSL ok. 5 proc. poparcia. Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że trzeba się zastanowić nad wiarygodnością sondaży. Przypomniał, że wiele razy sondaże nie odzwierciedlały poparcia, jakie partia otrzymywała w wyborach.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że chce zbudować przed wyborami blok centro-prawicowy z partiami, która podzielają takie wartości, jakie prezentuje PSL. "Chcemy postawić na samorządowców, na organizacje pozarządowe. Z życzliwością patrzymy też na ruch Szymona Hołowni" - wymienił ewentualnych partnerów.

Jego zdaniem, w wyborach opozycja powinna iść w dwóch oddzielnych blokach, które odrzucają skrajności.

Prezes PSL zadeklarował, że jego ugrupowanie zrobi wszystko, żeby doszło do skrócenie kadencji parlamentu. "Jeśli rządzący są przekonani o swojej wielkości, to nie powinni bać się wyborów. Jeśli zagłosują przeciwko wnioskowi o skrócenie kadencji, to znaczy, że mają ogromne obawy, że stracą władzę" - mówił Kosiniak-Kamysz.

W zjeździe w Rzeszowie nowego lidera PSL na Podkarpaciu wybierze ok. 170 delegatów z całego regionu. Dotychczasowym prezesem ugrupowania w województwie jest poseł Mieczysław Kasprzak, który zapowiedział start w sobotnich wyborach.