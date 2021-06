Koszt największych projektów w Polskim Ładzie to ok. 22,5 mld zł

Koszt dla budżetu największych projektów zaproponowanych przez rząd w ramach Polskiego Ładu to ok. 22,5 mld zł rocznie – wynika z piątkowej wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

Wiceminister finansów, zapytany w Polskim Radiu 24 o to, jaki będzie koszt dla budżetu wszystkich projektów zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu, powiedział: "Z samego tytułu zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla całego sektora to jest 22 mld zł, z czego 11 mld zł to jest dla budżetu państwa, plus 3 mld zł subwencji wyrównawczej, inwestycyjnej dla samorządu terytorialnego".



"Do tego pewnie 2 mld zł na program przedstawiany przez panią minister Maląg i panią minister Sochę, czyli dopłaty dla drugiego i kolejnego dziecka między 12 a 36 miesiącem życia. No i ten program mieszkaniowy - to myślę też jest kwota ok. 2,5 mld zł rocznie. To są takie pierwsze szacunki. Oczywiście Polski Ład zawiera szereg mniejszych projektów, które również będą finansowane z budżetu. Natomiast to są takie trzy największe projekty, których koszt oczywiście poniesie budżet Państwa" - dodał.



Wiceminister finansów powiedział, że ponadto szereg ulg dla małych i mikro przedsiębiorstw będzie kosztował budżet ok. 4 mld zł.



"I do tego dochodzi program, który zapowiedział premier w środę, czyli szereg ulg dla małych i mikro przedsiębiorstw, który będzie kosztował dodatkowo 4 mld zł" - dodał.