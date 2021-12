Koszyk cen: Podwyżki dotarły do hipermarketów

Jak wynika z Koszyka cen dlahandlu.pl na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy do hipermarketów dotarły podwyżki sięgające kilkunastu złotych przy kompletowaniu podstawowych zakupów.

Koszyk cen: Podwyżki dotarły do hipermarketów. fot. PAP/Leszek Szymański

Taniej niż w dyskontach jest obecnie jedynie w Auchan i Kauflandzie a i w tych sieciach różnice są znacznie mniejsze niż kiedyś. Jednocześnie stosowane promocje nie są już tak spektakularne jak w poprzednich latach.

Koszyk cen. Auchan i Kaufland tańsze niż dyskonty

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 275-277 zł w zależności od miasta. Jeszcze dwa miesiące temu podobny zestaw kosztował od 258,5 zł do 271 zł. Dwa lata temu - w grudniu, za podobny koszyk w Auchan płaciliśmy 225-230 zł, co oznacza wzrost cen o 50 zł od grudnia 2019 i o ok. 15 zł od października br.

W sieci Kaufland w ostatni weekend 50 produktów FMCG można było kupić w cenie od 284,4 zł do 292,5 zł w porównaniu do 288,5 - 296 zł w październiku br. Jeszcze w marcu br. zakupy w Kauflandzie były o ok. 10 zł tańsze 275,5 zł, a w grudniu 2019 r. o ok. 25-30 zł tańsze (260 zł).

