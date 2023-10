Średnia cena sprzedaży państwowych gruntów rolnych w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła ponad 52 tys. zł za 1 ha, czyli wzrosła o 27 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ziemia rolnicza od kilkunastu lat drożeje/fot. shutterstock

KOWR: ceny ziemi rolnej droższe o 27 proc.

Jak podał KOWR, cenę gruntów określono na podstawie zawartych w tym półroczu 2 189 umów sprzedaży i sprzedanych 1 747 ha (dla których badano ceny). Informację o sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przygotowano metodą ekspercką po wyeliminowaniu do wyliczenia średniej ceny gruntów zabudowanych lub o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami, itd. ), a także gruntów nierolnych oraz z wyłączeniem transakcji o ekstremalnych wartościach ceny za 1 ha.

Ziemia rolnicza od kilkunastu lat drożeje. W 2010 r. średnia cena państwowych gruntów rolnych wynosiła 15 281 zł/ha i w 2017 r. - 31 059 zł/ha, po czym przez trzy kolejne lata spadła. Od 2021 r. cena działek rolnych ponownie rośnie.

Najwyższe średnie ceny w pierwszym półroczu 2023 r. osiągnięto w województwie dolnośląskim - 71 tys. zł/ha i kujawsko-pomorskim - 63,2 tys. zł/ha. Najniższe ceny odnotowano w woj. mazowieckim (28,5 tys. zł/ha), śląskim i świętokrzyskim (ponad 31 tys. zł/ha)

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wynosiła 0,8 ha, w tym najwyższa występuje w województwie kujawsko-pomorskim - 1,8 ha. Najmniejsze działki oferowano w woj. podkarpackim (średnio o powierzchni 0,2 ha). Najwięcej gruntów sprzedano w woj. zachodniopomorskim - 349 ha; warmińsko-mazurskim - 274 ha; lubuskim - 245 ha.

Z analizy cen nieruchomości rolnych w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 2 ha - 58 tys. zł za 1 ha (2 120 umów sprzedaży), następnie w grupie obszarowej 2,01 - 9,99 ha - 45,6 tys. zł za 1 ha (54 umowy sprzedaży) i w grupie obszarowej 10 - 99 ha - 43,6 tys. zł za 1 ha(15 umów sprzedaży).

W pierwszym półroczu br. sprzedano 1 747 ha, o 20 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. na podstawie 2 189 transakcji (o 10 proc. większej niż to było w pierwszym półroczu ub.r.). Najwięcej umów dotyczyło nabycia gruntów do 2 ha (97 proc. wszystkich zawartych umów na sprzedaż).

W 2023 roku KOWR zaplanował sprzedaż 5 265 ha gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP). W pierwszym półroczu br. sprzedaż ta wyniosła 1 747 ha - co stanowi 33 proc. planowanej sprzedaży rocznej. Są jednak duże różnice w wykonaniu planów między poszczególnymi oddziałami KOWR. Z danych Ośrodka wynika, że najwięcej z planowanych do sprzedaży gruntów trafiło do oferentów w oddziale: gorzowskim (82 proc.), kieleckim (69 porc.) i warszawskim (61 proc.). Najmniej zaś sprzedano w oddziale: częstochowskim - 6 proc., białostockim - 11 proc. i poznańskim - 12 proc.

Od kilku lat głównym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości z państwowego zasobu jest dzierżawa. Wydzierżawienie nieruchomości odbywa się przede wszystkim w trybie przetargowym (głównie w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych) lub w określonych przypadkach w trybie bezprzetargowym.

Według stanu na 31 sierpnia 2023 r. KOWR ma jeszcze do rozdysponowania 153,5 tys. ha. Jak stwierdza Ośrodek, "dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatności tych gruntów do różnych celów pokazała, że znaczna część gruntów (ok. 72 proc.) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie".