KPMG: żywność będzie jeszcze droższa. Przez atak Rosji na Ukrainę

- Wybuch wojny na Ukrainie będzie miał wielowymiarowy wpływ na branżę spożywczą w Polsce. Na dziś dwoma najważniejszymi wydają się presja kosztowa na surowce oraz zmiany związane z napływem uchodźców - komentuje Piotr Grauer, dyrektor Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć KPMG.

Autor: MB

Data: 01-03-2022, 12:46

Piotr Grauer, dyrektor Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć KPMG ocenia wpływ inwazji Rosji na Ukrainie na polski przemysł rolno-spożywczy/fot. PTWP

Najbardziej widoczny już dziś jest gwałtowny skok cen zbóż, których Ukraina (a także objęta sankcjami Rosja) jest dużym światowym eksporterem.

Atak Rosji na Ukrainę. Jaki ma wpływ na polski sektor rolno-spożywczy

- Od momentu inwazji Rosji, światowe notowania pszenicy wzrosły o ponad 15%, a kukurydzy o prawie 10%. Pamiętajmy przy tym, że te zmiany cen nakładają się na długoterminowy trend wzrostowy, który skutkował niemal podwojeniem cen obu zbóż na przestrzeni tylko ostatnich dwóch lat. Ten trend raczej szybko nie wyhamuje, gdyż ograniczenia w eksporcie z obu tych rynków będzie trudno skompensować podażą z innych części świata. Dodatkowo będziemy obserwować wzrost kosztów produkcji rolnej (i to bez względu na rodzaj upraw) związany ze zwyżką cen nawozów, których Rosja była jak dotąd ważnym światowym eksporterem - wylicza Piotr Grauer.

I wreszcie jest jeszcze jeden czynnik kosztowy – koszty transportu, rosnące wraz z ceną ropy naftowej.

- Po stronie kosztowej bilans jest więc bardzo pro-inflacyjny, co oznacza, że czekają nas nieuchronne dalsze podwyżki cen wszystkich produktów spożywczych, a w szczególności tych, których ważnym składnikiem jest mąka - dodaje ekspert.

Napływ wielu tysięcy osób zza wschodniej granicy może być korzystny dla polskiej gospodarki

Wraz z nasilającymi się działaniami wojennymi u naszego wschodniego sąsiada, obserwujemy duży (i wciąż rosnący) napływ uchodźców. Zdaniem eksperta może to spowodować w krótkim terminie wzrost zapotrzebowania na produkty spożywcze na krajowym rynku w celu szybkiego zapewnienia wyżywienia dla osób z Ukrainy.

- Pamiętajmy jednak, że Polska jako znaczący eksporter netto produkcji spożywczej, ma rozwinięte duże zdolności produkcyjne w tym sektorze i nie powinniśmy mieć problemu z zaspokojeniem zwiększonego popytu w kraju. Istotniejszych zmian można się za to spodziewać na rynku pracy. Szacuje się, że rynek krajowy jest w stanie w krótkim czasie (w ciągu pół roku) wchłonąć pół miliona nowych pracowników. Napływ wielu tysięcy osób zza wschodniej granicy, które chciałyby znaleźć w Polsce zatrudnienie, może być zatem korzystny dla polskiej gospodarki. Trzeba jednak zauważyć, że uchodźcami są głównie kobiety (często też z dziećmi), co ogranicza ewentualne poszukiwanie zatrudnienia przez te osoby do określonych sektorów, takich jak handel, usługi, czy produkcja. Równolegle, ma miejsce zjawisko powrotu niektórych Ukraińców – mężczyzn do swojego kraju w celu zaangażowania się w jego obronę, co może skutkować (krótkoterminowo – do czasu zakończenia działań wojennych) niedoborami pracowników w budownictwie i transporcie. Niemniej wypadkowy wpływ tej sytuacji na rynek pracy akurat w sektorach przetwórstwa spożywczego oraz handlu detalicznego tymi produktami powinien być pozytywny - przyznaje Piotr Grauer.