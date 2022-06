Krajowe wydobycie węgla energetycznego ma wzrosnąć o ok. 1,5 mln ton

Autor: PAP

Data: 09-06-2022, 11:20

Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik przyznał, iż obecnie na rynku węgla energetycznego panuje bardzo trudna sytuacja cenowa i podażowa, co jest efektem wydarzeń ostatnich miesięcy.

Krajowe wydobycie węgla energetycznego ma wzrosnąć o ok. 1,5 mln ton, fot. shutterstock

Wydobycie węgla wzrośnie

Krajowe wydobycie węgla energetycznego ma wzrosnąć w tym roku o ok. 1,5 mln ton, a zablokowany import węgla z Rosji będzie zastąpiony importem z innych kierunków – zapewniali w czwartek w Sejmie przedstawiciele rządu, odpowiadając na pytania posłów dotyczące dostępności i cen węgla.

Szykowany jest także program wsparcia dla gospodarstw ogrzewających swoje domy węglem. "Zabezpieczono ponad 4 mld zł na wsparcie. To jest wsparcie, które obejmie ponad 7 mln polskich gospodarstw" - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, odpowiadając na pytanie grupy posłów Lewicy.

"Jeżeli chodzi o zabezpieczenie rodzin, zabezpieczenie kontraktów, to w tej chwili mamy zabezpieczone ponad 8 mln ton (węgla - PAP). To jest ten wolumen, który był importowany z kierunku wschodniego przez prywatnych przedsiębiorców oraz wąski wycinek w ciepłownictwie" - tłumaczył wiceminister.

W Polsce węgla nie zabraknie

"Skrócenie łańcucha dostaw oraz uprawnieninie funkcjonowania wszystkich możliwych podmiotów czy też platform ma zapewnić łatwiejszy dostęp do tego surowca; zakontraktowanie m.in. z Indonezji, Australii czy z RPA ma spowodować, że w Polsce węgla nie zabraknie" - zapewnił Ozdoba.

Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik, odpowiadając na pytanie grupy posłów Koalicji Obywatelskiej, wskazał, że działający w resorcie klimatu i środowiska zespół zajmuje się obecnie synchronizacją importu węgla oraz realnych możliwości wydobywczych polskich kopalń, tak, by zapewnić dostępność tego surowca dla odbiorców - w kontekście braków węgla spowodowanych embargiem na paliwo z Rosji.

Piotr Pyzik przyznał, iż obecnie na rynku węgla energetycznego panuje bardzo trudna sytuacja cenowa i podażowa, co jest efektem wydarzeń ostatnich miesięcy. "Nastąpiła istotna zmiana sytuacji geopolitycznej. Wojna w Ukrainie zaburzyła dotychczasowy ład (...) - w konsekwencji pozrywane zostały istniejące łańcuchy dostaw, co wywołało kryzys energetyczny i przełożyło się na ograniczenie importu surowców energetycznych na terytorium UE i wzrost ich cen" - tłumaczył wiceszef MAP.

Przypomniał, iż zachodzące w Unii - w tym w Polsce - procesy transformacji energetycznej spowodowały, iż w minionych latach z roku na rok spadały krajowa produkcja i zużycie węgla. "Ilość węgla opałowego, która mogła zostać skierowana do osób opalających swoje domy węglem, jest pochodną całej produkcji węgla kamiennego" - zaznaczył Pyzik.

Potwierdził, iż w ostatnich latach sukcesywnie malała także ilość węgla opałowego z polskich kopalń. Braki były uzupełniane importem ze Wschodu - sprowadzany przez prywatnych importerów, z reguły tańszy od krajowego, węgiel trafiał głównie do gospodarstw domowych, niewielkich ciepłowni czy gospodarstw ogrodniczych.

Węgiel: problem niedoborów

Wiceminister aktywów zapewnił, iż problem niedoborów węgla nie dotyczy tzw. dużej energetyki, która jest największym konsumentem tego paliwa oraz największym odbiorcą węgla z polskich kopalń.

"Energetyka ma zabezpieczone dostawy węgla dzięki temu, że już w poprzednich latach ograniczała wykorzystanie węgla importowanego na rzecz węgla z polskich kopalń. W najtrudniejszej sytuacji aktualnie są podmioty, które dotychczas korzystały z węgla importowanego oraz odbiorcy indywidualni zaopatrujący się przez pośredników" - powiedział Pyzik.

Przypomniał, iż spółki wydobywcze Skarbu Państwa potwierdzają zwiększenie w tym roku produkcji węgla łącznie o ok. 1,5 mln ton, a pierwsze efekty działań służących wzrostowi wydobycia są już widoczne - w marcu br. polskie kopalnie wydobyły 176 tys. ton węgla energetycznego więcej niż rok wcześniej, a w kwietniu 151 tys. ton więcej w kwietniu 2021 r.

W ciągu czterech miesięcy br. krajowa sprzedaż węgla energetycznego wyniosła 15,3 mln ton i była wyższa od ubiegłorocznej (w porównywalnym okresie) o ok. 615 tys. ton. Wiceszef MAP zaznaczył, że przygotowanie nowych frontów wydobywczych w kopalniach jest czasochłonne i kosztowne - uzbrojenie ścian wydobywczej o wydajności ok. 800 tys. ton węgla trwa około półtora roku i kosztuje ok. 200 mln zł.

Odnosząc się do problemów z zakupem węgla w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej, wiceminister Pyzik podkreślił, iż przez ten kanał sprzedaży węgiel oferowany jest w cenach producenta, bez dodatkowych marż i kosztów pośrednich.

"W efekcie oferta przygotowana przez PGG jest atrakcyjna i wzbudza ogromne zainteresowanie (…), przekraczające obecnie możliwości spółki w zakresie podaży surowca - co przekłada się na powstawanie utrudnień i brak możliwości jednoczesnego obsłużenia wszystkich zainteresowanych" - tłumaczył Pyzik, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Jak mówił, węgiel opałowy jest pochodną całości produkcji węgla z kopalń i nie można go w prosty sposób przekierować z innego kierunku do sektora-komunalno-bytowego, by w ten sposób zwiększyć dostępność tego paliwa.