Kraska: Całkowity lockdown jesienią byłby zabójczy dla gospodarki

Całkowity lockdown jesienią byłby zabójczy dla gospodarki. Jeśli dojdzie do wzrostu zakażeń, to obostrzenia będą wprowadzane regionalnie - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Autor: PAP

Data: 10-08-2021, 19:03

Waldemar Kraska: Całkowity lockdown jesienią byłby zabójczy dla gospodarki. (Fot. facebook.com/kraskawaldemar)

Kraska: Całkowity lockdown jesienią byłby zabójczy dla gospodarki

Wiceminister, zapytany o rozważane scenariusze, gdyby liczba zakażeń znacznie wzrosła, powiedział, że będzie to zależało od regionu, od skali zaszczepienia mieszkańców. Dodał, że obostrzenia będą wprowadzane regionalnie.

"Być może w tych województwach, gdzie będzie dużo nowych zakażeń będą wprowadzane jakieś obostrzenia " - zaznaczył.

Dodał, że nie mówi się o zamknięciu całej gospodarki. "To jest niestety zabójcze dla gospodarek i wiemy, że kolejny lockdown w Polsce miałby ujemne skutki gospodarcze" - podkreślił.

Wiceminister stwierdził też, że w województwach, gdzie odsetek zaszczepionych będzie niższy, więcej osób trafi do szpitali. Dodał, że już teraz resort - przygotowując plan na jesień - rozważa, by tam właśnie zwiększyć liczbę łóżek szpitalnych.

Kraska: Czwarta fala dotknie głównie niezaszczepionych

Ponadto Kraska zauważył, że covid dotknie głównie osoby niezaszczepione. Naturalne jest też - jego zdaniem - że jesienią nastąpi wzrost zakażeń. "To dobre środowisko dla każdego wirusa, również dla koronawirusa. Na pewno zakażeń będzie więcej" - powiedział.

Dodał, że siła IV fali zależy od nas. "Jeżeli nie zaszczepimy się w następnych tygodniach w dużej liczbie, to niestety tych nowych przypadków będzie stosunkowo wiele" - ostrzegł.

Powołał się na prognozy ekspertów, które pokazują, że jeśli tempo szczepień nie przyspieszy, to dzienna liczba zakażeń może dojść do 14-15 tys.

"Jeżeli te szczepienia będą na tym poziomie co w tej chwili - nie jest to jakiś szał - to myślę, że tych nowych przypadków dziennie może być od 14 do 15 tys." - powiedział.

"Jest także optymistyczna prognoza, która mówi, że przy dużej liczbie zaszczepionych w najbliższych tygodniach, tych dziennych przypadków może być około tysiąca" - dodał.

Wiceminister powtórzył, że jest zwolennikiem dobrowolnych szczepień.