Kraska: Ludzie uwierzyli, że koronawiusa już nie ma

Ludzie uwierzyli, że koronawiusa nie ma i to niestety może spowodować, że za kilka dni dojdzie do dużego wzrostu zakażeń u nas w kraju – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Autor: PAP

Data: 26-07-2021, 13:15

Ludzie uwierzyli, że koronawiusa nie ma i to niestety może spowodować, że za kilka dni dojdzie do dużego wzrostu zakażeń u nas w kraju – powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. fot. mz.gov.pl

Koronawirus: Wariant delta dominuje

Wiceminister Kraska w Programie I Polskiego Radia zwrócił uwagę, że wariant Delta zaczyna dominować w całej Europie, również w Polsce.

"Dziś mamy już 246 potwierdzonych przypadków mutacji Delta, to już jest prawie 70 proc. wszystkich próbek, które badamy. Oczywiście to może być troszkę mylące, bo tych próbek mamy w tej chwili niewiele, nowych zakażeń na szczęście w dalszym ciągu w Polsce nie jest dużo" - powiedział.

Ludzie uwierzyli, że koronawiusa już nie ma

Kraska przypomniał, że szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem ewentualnego zakażenia koronawirusem. Podkreślił, że cały czas należy również pamiętać o takich zasadach jak dystans, dezynfekcja i maseczka.

"Myślę, że teraz, w okresie wakacyjnym zapomnieliśmy o tym. Widzimy to już w tej chwili w sklepach, na stacjach benzynowych, w supermarketach. Ludzie naprawdę uwierzyli, że koronawiusa nie ma i to niestety może spowodować, że za kilka dni dojdzie do dużego wzrostu zakażeń u nas w kraju" - powiedział.