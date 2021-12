Kraska: Właściciel restauracji będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia

Właściciel restauracji będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia jeśli będzie chciał przyjąć kogoś ponad limit. Będzie to zapisane w ustawie – poinformował wiceszef MZ Waldemar Kraska.

Autor: PAP

Data: 07-12-2021, 14:17

Waldemar Kraska: Jeśli właściciel hotelu czy restauracji będzie chciał przyjąć kogoś ponad limit, będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia. fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Restauratorzy będą musieli zweryfikować informację o zaszczepieniu

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany na wtorkowej konferencji prasowej, w jakich sytuacjach i w jaki sposób przedsiębiorcy - np. właściciele restauracji - będą mogli weryfikować klientów, czy są zaszczepieni.

"Jeżeli właściciel będzie chciał przyjąć ponad limit, czy to do hotelu, czy do restauracji, będzie musiał sprawdzić, zweryfikować certyfikat szczepienia u takiej osoby" - powiedział Kraska.

Obowiązkowa informacja o zaszczepieniu. Będzie ustawa

Dopytywany, czy będzie to w jakiś sposób umocowane w ustawie, odpowiedział: "tak, ustawa jest przygotowywana". "Będzie to ustawa poselska. Pracujemy w tej chwili nad tym, by wszystkie zapisy umożliwiały weryfikację".

Na pytanie, czy chodzi o projekt ustawy umożliwiający weryfikowanie szczepień pracowników przez pracodawcę, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, potwierdził, że chodzi ten projekt.