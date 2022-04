Krzysztof Urbanek prelegentem EEC 2022

Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy Bracia Urbanek będzie prelegentem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 25-26 kwietnia 2022 roku w Katowicach.

Krzysztof Urbanek na EEC 2022

Krzysztof Urbanek weźmie udział w sesji "Nowy konsument na rynku spożywczym" (27 kwietnia, 13.30-15.00) w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego wzrostu organicznego. Rokrocznie odnotowujemy dwucyfrowe wzrosty i cały czas analizujemy sytuację rynkową. Myślę że rok 2022 w kwestii fuzji dla naszej firmy nie jest opcją, ale w późniejszych latach nie wykluczamy takich możliwości - mówił nam w lutym 2022 roku Krzysztof Urbanek, dyrektor ds. handlu w firmie Bracia Urbanek.

Tłumaczył, że wzrost kosztów jest wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw na rynku. - Co roku nasza firma inwestuje wiele zasobów w celu optymalizacji kosztowej poprzez zwiększanie efektywności linii, automatyzację procesów produkcyjnych oraz korzystniejsze zarządzanie energią. Co więcej, w 2022 r. zainwestowaliśmy w fotowoltaikę, co nie tylko wpłynie na koszty, ale również wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy - mówił.

Przyznał, że wszystkie powyższe działania nie są w stanie zniwelować ogromnych podwyżek kosztów występujących w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

- Obecnie najbardziej dotkliwy jest wzrost cen gazu oraz energii. Rosnące koszty mediów pociągają za sobą lawinowo podwyżki cen wszystkich materiałów, surowców, logistyki i innych usług. W obecnych czasach kluczowe jest więc rozsądne zarządzanie budżetem firmy i odpowiednie dostosowywanie polityki cenowej - opowiadał.

Firma Bracia Urbanek także była zmuszona wprowadzić podwyżki cen naszych produktów. - Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ wzrosty cen negatywnie odbijają się na wielkości sprzedaży, lecz były one konieczne z uwagi na funkcjonowanie przedsiębiorstwa - tłumaczył.

EEC 2022 już od 25 kwietnia

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, Agenda 14. edycji przeszła gruntowną zmianę. Pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie.

Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

EEC 2022: O czym będziemy dyskutowali?

Nowe, niewolne od napięć, realia światowej geopolityki, zaburzone łańcuchy dostaw i zmieniające się na naszych oczach globalne zależności wymagają od biznesu głębokiej i rozważnej adaptacji. To z pewnością obszar ciekawej dyskusji o tym, co określi ramy społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, Europy i świata.

Cyfryzacja gospodarki gwałtownie przyspieszyła i nie zwalnia, a nowe zastosowania zaawansowanych technologii pojawiają się niemal z dnia na dzień, by zmieniać gospodarkę, handel, życie codzienne; wskażemy na szanse i możliwości, ale nie zapomnimy o zagrożeniach i ryzykach, jakie niesie dynamiczna digitalizacja.

Osiągnięcia nauki, ich komercjalizacja i nowe kompetencje stają się miarą konkurencyjności, określają aspiracje młodych ludzi, stanowią o powodzeniu procesów transformacji. W agendzie tegorocznego Kongresu pojawi się więcej tematów związanych z badaniami, edukacją, wykorzystaniem wiedzy, współpracą naukową.