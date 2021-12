KSSE bije rekordy mimo pandemii

77 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości blisko 3,4 mld z wydała od początku tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Dzięki tym projektom powstanie ponad 2,8 tys. nowych miejsc pracy.

Autor: PAP

Data: 09-12-2021, 15:30

KSSE pozyskała w tym roku rekordowe 77 projektów za blisko 3,4 mld zł. fot. PTWP

"Rok 2021, jednak pandemiczny, pokazuje, że bijemy kolejne rekordy - mamy aż 77 wydanych decyzji o wsparciu. To bardzo duże nakłady - ponad 3 mld zł - i kolejne miejsca pracy; nie tylko te tworzone, ale również utrzymane przez przedsiębiorców dzięki temu, że podejmują kolejne inwestycje" - mówiła wiceprezes KSSE Monika Bryl podczas czwartkowej konferencji pt. "Biznes jutra, czyli jak założyć nowoczesną firmę i przetrwać", zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Spośród 77 przedsięwzięć, którym przyznano od początku tego roku publiczne wsparcie, 39 to projekty małych i średnich firm, które łącznie zainwestują 481 mln zł. "To nas bardzo cieszy, bo to są firmy bardzo często rodzinne, które u nas na Śląsku albo lokują się z innych części kraju, albo rozwijają swoją kolejną działalność i kolejne pomysły na funkcjonowanie" - powiedziała wiceprezes.

Łączna wielkość nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych w ramach 77 tegorocznych decyzji o wsparciu wynosi 3 mld 387 mln zł. Ma powstać co najmniej 2 tys. 839 nowych miejsc pracy, a 7 tys. 928 będzie utrzymanych.

KSSE z nowymi projektami inwestycyjnymi

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. Był to - zarówno pod względem wartości i ilości projektów - rekordowy wynik w 25-letniej historii strefy. W 2021 r. łączna wielkość deklarowanych nakładów inwestycyjnych jest jak dotąd mniejsza niż przed rokiem, jednak ilość wspartych projektów jest rekordowa.

Dzięki ubiegłorocznym projektom pracę w regionie znajduje ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy zostało utrzymanych. Rok wcześniej, w 2019 roku, KSSE pozyskała 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 42 mld zł. Ponad pół tysiąca działających w strefie firm stworzyło prawie 90 tys. miejsc pracy.

Wiceprezes Bryl przypomniała, że pomoc publiczna - w postaci niepłacenia podatku CIT lub PIT nawet do 50 proc. wartości inwestycji - może być odbierana przez inwestora przez 10 lat, a od przyszłego roku nawet przez 12-15 lat. Aby skorzystać ze wsparcia, duże firmy muszą zainwestować - w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia - co najmniej 10 mln zł, średnie 2 mln zł, małe - 500 tys. zł, a mikro - 200 tys. zł. Projekty muszą również spełniać określone kryteria jakościowe.