Najbardziej rozpoznawalnym menedżerem jest Daniel Obajtek z PKN Orlen, którego nazwisko kojarzy 97 proc. respondentów - wynika z badania IBRiS. Kolejne miejsca na liście zajęli Janusz Filipiak i Tomasz Biernacki, prezes Dino.

Jakie firmy w Polsce są najbardziej rozpoznawalne?

Jak zaznaczył Marcin Duma z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, w badaniu "wzięto pod lupę" największe spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz firmy, które znalazły się najwyżej w zestawieniach dotyczących "kapitalizacji managerów".

Zgodnie z wynikami badań, największą rozpoznawalnością (czyli najmniejszym odsetkiem badanych, którzy nie spotkali się z daną marką) cieszą się PKN Orlen oraz Orange - w przypadku obu tych marek rozpoznawalność sięgnęła 100 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: PGE (99 proc.), PZU (98 proc.), Bank Pekao (97 proc.), Cyfrowy Polsat (96 proc.), PKO BP, Allegro i ING Bank Śląski (po 94 proc.), BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska (po 92 proc.), PEPCO (91 proc.), mBank i CCC (po 90 proc. respondentów).

Najmniejszą rozpoznawalność uzyskały: Asseco South Eastern Europe (19 proc.), LPP (30 proc.), Asseco Poland i Grupa Kęty (po 32 proc.), CD Projekt (34 proc.) i Dom Development (40 proc.).

Najlepiej rozpoznawalni menedżerowie w Polsce

Wśród najbardziej rozpoznawalnych menedżerów znaleźli się: Daniel Obajtek, którego kojarzy 97 proc. badanych; Janusz Filipiak, prezes Comarchu (21 proc.); Tomasz Biernacki, prezes Dino (19 proc.); Jacek Świderski z Wirtualnej Polski (18 proc.); Mirosław Błaszczyk z Cyfrowego Polsatu (17 proc.) i Wojciech Dąbrowski z PGE (15 proc.).

Duma komentując wyniki badania zwrócił uwagę, że z nazwiskiem Obajtek nie spotkało się 3 proc. respondentów. Według niego "tak wysoka rozpoznawalność wiąże się z częstą ekspozycją Daniela Obajtka w mediach oraz jego powiązaniami z bieżącą polityką". Jak dodał, w związku z tym Obajtek był najbardziej znanym prezesem z listy, "najwięcej respondentów było w stanie ocenić jego wpływ na rozwój firmy". Ekspert dodał, że 63 proc. respondentów uznało, że kierownictwo Daniela Obajtka "pozytywnie wpływa na dalszą rozbudowę PKN Orlen".

Prezes Dino i Janusz Filipiak za plecami Obajtka

Odnosząc się do drugiego na liście prezesa Comarchu Janusza Filipiaka, Duma zwrócił uwagę, że "aż 79 proc. Polaków nie wiedziało kim on jest". Zaznaczył, że według badanych, poza Danielem Obajtkiem, największy wpływ na rozwój swoich marek mają właśnie Janusz Filipiak (15 proc.) i Tomasz Biernacki z Dino (16 proc.). "Wysoka pozycja założyciela sieci sklepów Dino jest o tyle zaskakująca, że nie często pojawia się on w przestrzeni publicznej" - ocenił Duma.

Zgodnie z badaniem największe wsparcie w rozwoju firmy, której szefuje, zapewnił Daniel Obajtek (64 proc. wskazań pozytywnych); 16 proc. badanych doceniło starania Tomasza Biernackiego, 15 proc. - Janusza Filipiaka; 12 proc. uzyskał Jacek Świderski, a po 11 proc.: Roy Perticucci z Allegro i Wojciech Dąbrowski.

Według ankietowanych największy rozwój wśród uwzględnionych w badaniu firm zanotowało Allegro - 83 proc. badanych wskazało na tę spółkę. Na drugim miejscu znalazł się PKN Orlen z wynikiem 74 proc., a na trzecim PGE, której rozwój dostrzegło 64 proc. Kolejne pozycje zajęły: PEPCO (63 proc.), Cyfrowy Polsat (62 proc.), Orange (58 proc.), Dino (58 proc.), PKO BP (54 proc.), CCC (51 proc.).

Duma zwrócił uwagę, że marką, która w ciągu ostatnich pięciu lat rozwinęła się najbardziej, okazało się Allegro. "Badani dostrzegli więc również dynamiczny rozwój rynku e-commerce i jednocześnie najsilniejszego gracza w tym obszarze w Polsce. Wysoko uplasował się również PKN Orlen, którego rozwój potwierdza niemal trzech na czterech respondentów" - skomentował.

Wszyscy Polacy znają Orlen

Duża część Polaków zna większość wymienionych marek. "PKN Orlen i Orange kojarzą wszyscy respondenci, a z PGE i PZU styczności nie miało kolejno 1 proc. oraz 2 proc. badanych" - zauważył.

Polacy zapytani w badaniu o największy regres, najczęściej wskazywali JSW - Jastrzębską Spółkę Węglową (19 proc.), Grupę Azoty (16 proc.) oraz Wirtualną Polskę, CCC i PZU (po 15 proc. wskazań). Ocenili też, którzy z menedżerów przyczynili się do regresu w rozwoju spółek. "Tutaj również badani najczęściej wskazywali Daniela Obajtka (22 proc.), ale też Jacka Świderskiego i Tomasza Cudnego z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (po 4 proc. wskazań)" - stwierdzono w komentarzu IBRiS.

Badanie IBRiS dotyczące postrzegania społecznego największych spółek na polskim rynku i ich głównych menedżerów zostało przeprowadzone 30-31 stycznia 2023 r. na próbie 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski. W przypadku spółek pod uwagę wzięto trzy obszary: rozpoznawalność wśród Polaków, percepcję rozwoju firmy w ostatnich pięciu latach i percepcję regresu w rozwoju. W przypadku menedżerów uwzględniono znajomość danej osoby, postrzeganie poziomu wsparcia w rozwoju spółki, którą kierują, oraz potencjalny, negatywny wpływ na rozwój.