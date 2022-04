Kto wygra Start-up Challenge? Finał podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Innowacyjna wirtualna przychodnia, chatbot, który uczy programowania w aplikacji mobilnej, pierwsza w Polsce platforma do weryfikacji najemców mieszkań online oraz zasilana grawitacją technologia do odsalania i oczyszczania wody – to wybrane rozwiązania, które zostaną zaprezentowane w ramach Start-up Challenge, wydarzenia towarzyszącego XIV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (European Economic Congress – EEC). Największa impreza biznesowa Europy Centralnej odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.





Kto wygra Start-up Challenge? Finał podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. fot. PTWP

– Start-up Challenge z każdą edycją coraz bardziej zaskakuje nas pomysłowością i zaawansowaniem technologicznym. Nie inaczej jest w tym roku, do Start-up Challenge zakwalifikowały się rozwiązania, które są gotowe do zaimplementowania w rozmaitych sektorach gospodarki, od branży IT, przez medycynę, aż po e-commerce i przemysł czasu wolnego – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Te niezwykłe projekty, które mają szansę zrewolucjonizować przyszłość, zostaną zaprezentowane przed uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego – dodaje.

Do tegorocznego konkursu Start-up Challenge zgłoszonych zostało blisko 150 aplikacji. Przed gośćmi XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a także uczestnikami oglądającymi wydarzenia online, zaprezentuje się 15 wybranych start-upów w pięciu kategoriach konkursowych.

W kategorii HEALTH & BIOTECHNOLOGY – Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia:

Acellmed - start-up biotechnologiczno-farmaceutyczny, opracowujący nowe bezpieczne i skuteczne leki oparte na najnowszej wiedzy medycznej: mikroRNA, komórkach macierzystych oraz liposomowych nośnikach leków. ACM współpracuje z naukowcami w dziedzinie: biologii, biotechnologii, biochemii, chorób zakaźnych, wirusologii, hematologii, epidemiologii, zdrowia publicznego i weterynarii z Uniwersytetu Wrocławskiego, Opolskiego i Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (KMS). ACM ma dwa zgłoszenia patentowe (kolejne w przygotowaniu) w tym zgłoszenie na „lek przeciw Covid-19".

Doctor.One - tworzy europejską sieć medyczną, w której lekarze oferują nowy model stałej opieki nad pacjentami w prostym abonamencie. Innowacyjna wirtualna przychodnia założona w maju 2021 roku, pozyskała inwestycję od Movens Capital i uruchomiła swoją działalność z kilkudziesięcioma lekarzami już w grudniu 2021. Wbrew powszechnej tendencji wśród start-upów do automatyzacji i ograniczaniu kontaktu pacjenta z lekarzem, Doctor.One stawia na zaufane relacje między pacjentami a lekarzami.

Upmedic - odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na diagnostykę medyczną przy jednoczesnym niedoborze kadry medycznej opracowali, razem z lekarzami, inteligentny kreator dokumentacji medycznej oparty na technologii NLP. Start-up pomaga lekarzom zwiększyć produktywność co najmniej trzykrotnie (do 1000 znaków/min,) podczas podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjentów stosując najnowocześniejsze technologie w celu automatyzacji przyziemnych zadań. Równolegle Upmedic pomaga standaryzować i strukturyzować dokumentację medyczną, dzięki czemu może ona być łatwo analizowana i sortowana za pomocą algorytmów opartych na ML i AI, dzięki komponentowi Healthcare Intelligence.

W kategorii CLIENT & LIFESTYLE – Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego:

CodeAll - chatbot, który uczy programowania w aplikacji mobilnej. Wykorzystuje czujniki Internetu Rzeczy (IoT), pozwalające programować inteligentne otoczenie np. włączania światła po klaśnięciu, zaimplementowanie alarmu domowego, czy czujnika parkowania w samochodzie. Użytkownik może za pomocą kodu łączyć czujniki z usługami dostępnymi w Internecie, np. Spotify, Facebook, Google czy TikTok - np. po otwarciu drzwi do pokoju będzie wysłane powiadomienie na maila, a po zapadnięciu zmroku automatycznie uruchomi się relaksacyjna muzyka z Internetu.

simpl.rent - pierwsza w Polsce platforma do weryfikacji najemców mieszkań online zaczęła swoją działalność komercyjną tworząc Certyfikat Najemcy. Obecnie dzięki rozwojowi pakietu oferowanych usług simpl.rent stało się kompleksową platformą usług ubezpieczeniowych i finansowych dla najemców i wynajmujących mieszkania. Kolejnymi pakietowymi usługami standaryzującymi rynek i zabezpieczającymi transakcję W przyszłości, za pośrednictwem simpl.rent, możliwe będzie dopełnienie wszelkich formalności i podpisanie umowy.

Virbe - platforma TaaS, na której każda firma może z łatwością wynająć własną Wirtualną Istotę (lub przekształcić w nią chatbota) np. jako sprzedawcę, uatrakcyjniając w ten sposób codzienną komunikację z klientem. Równocześnie Wirtualna Istota może zostać zaimplementowana w omnichannelu: na stronie internetowej jako chatbot w trójwymiarowej postaci, w mediach społecznościowych jako Wirtualny Influencer zamieszczający treści wideo, a także w fizycznych lokalizacjach: jako asystent pozyskujący klientów na interaktywnym kiosku w autonomicznych sklepach, w hotelach, na lotniskach i urzędach. Użytkownicy platformy mogą korzystać z różnych narzędzi conversational AI i uzyskać nowe Wirtualne Istoty gotowe do wdrożenia w kilka minut również na urządzeniach VR i AR.

W kategorii ENVIRONMENT – Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów:

Nanoseen - pierwsza opatentowana technologia do odsalania i/lub oczyszczania wody, która nie wymaga użycia energii ani ciśnienia. Siłą zasilającą jest grawitacja. Rozwiązanie oparte jest na tanich, wymiennych nanomembranach. Używając membran adsorbujących różne jony i/lub zanieczyszczenia twórcy start-upu zbudowali kaskadę, dzięki której w 2-5 minut uzyskuje się wodę zdatną do picia.

Progresja New Materials - opracowana technologia przetwarzania odpadów tytanowych (koszt 2-4 $/kg) w proszki do technologii wytwarzania przyrostowego (druku 3D w metalu), których cena rynkowa to 200-400 $/kg. Technologia ta pozwala przetwarzać odpady z przemysłu lotniczego i medycznego, których w UE powstają rocznie setki ton, w proszki o komercyjnej jakości. W skali laboratoryjnej osiągnęli wydajność produkcji na poziomie 1kg/h, co pozwala na zaspokojenie potrzeb ciągłej produkcji 4 drukarek i sprzedaż nadwyżek produkcyjnych.

The True Green - misją The True Green jest wykorzystanie potencjału roślin jednorocznych jako przyszłościowych substytutu drewna używanego w meblarstwie i budownictwie, poprzez: uruchomienie pierwszej w UE linii produkcyjnej drewna twardego z roślin jednorocznych, przede wszystkim konopi; tworzenie oraz komercjalizacja technologii wytwarzania materiałów budowlanych w oparciu o surowce pochodzące z roślin jednorocznych. Projekt zakłada stworzenie substytutu drewna twardego na bazie roślin jednorocznych, przede wszystkim konopi włóknistych oraz ekologicznych materiałów budowlanych (m.in. ekologiczne izolacje).

W kategorii MODERN ECONOMY – Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja:

Delivery Couple - pierwsze w Polsce roboty, dostarczające jedzenie i zakupy do klienta, chociaż z tak „ludzką twarzą" pierwsze na świecie. Kasia i Mateusz (tak nazywają się pary robotów) udowadniają, że RAZEM znaczy WIĘCEJ. Roboty poruszają się po drogach rowerowych (do 20 km/h) oraz chodnikach (do 8 km/h). Ich zasięg ograniczony jest jedynie baterią, której jedno ładowanie wystarcza na cały dzień pracy. Twórcy posiadają MVP (5 robotów), które testują ze strategicznym partnerem, by udoskonalić roboty oraz dopracować ich autonomiczność. Twórcy start-upu, razem z robotami, tworzą dla klientów aplikacje mobilne umożliwiające przyjmowanie zamówień lub integrują oprogramowanie z wykorzystywanymi przez nich narzędziami.

ULTRAXIS - spółka wdraża innowacyjne rozwiązanie obejmujące system monitorowania stanu konstrukcji bazujący na opracowanym pochyłomierzu AXIS1 o unikalnej rozdzielczości i stabilności długookresowej, umożliwiający wczesne wykrywanie stanów zagrożenia budowli, w oparciu o ultradźwiękową metodę pomiaru poziomu cieczy. ULTRAXIS obecnie ma skonstruowany działający prototyp urządzenia AXIS1, który jest testowany w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Wstępne badania pokazują czułość na poziomie 0.005 µm i stabilność lepszą niż 1 sekunda kątowa na rok.

Zweryfikujfirme.pl - start-up zajmujący się automatyczną analizą danych finansowych w jednolitych formatach. Obszarem zainteresowań jest analiza plików JPK (jednolite pliki kontrolne), e_sprawozdania finansowe, pliki UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), wyciągi bankowe. Na podstawie plików JPK i wyciągów bankowych umożliwiają klientom automatyczne wygenerowanie raportów pokazujących co działo się w przedsiębiorstwie w ostatnim okresie. Analiza UPO umożliwia potwierdzenie tożsamości klienta oraz potwierdzenie wiarygodności przesłanych plików JPK.

W kategorii BUSINESS PROCESSES – Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR:

DOCMATIC - dzięki opracowaniu autorskich modeli sztucznej inteligencji do analizowania materiałów treści, pomagają w przetwarzaniu skomplikowanych, nieustrukturyzowanych i obszernych dokumentów, takich jak: raporty, umowy, dokumenty finansowe i publikacje naukowe automatycznie wynajdując poszukiwane treści i informacje, porównując dokumenty, czy automatycznie tagując i klasyfikując. Te wszystkie narzędzia pozwalają na znaczące przyspieszenie procesu digitalizacji i zyskanie przewagi nad konkurencją.

OMNIAZ - tworzą doświadczenia zakupowe klientów sklepów oraz marek. Start-up dostarcza branży FMCG metaverse (cyfrową rzeczywistość sklepu) za pośrednictwem technologii Computer Visions & Augmented Reality. Dzięki Omniaz marki i sprzedawcy detaliczni mogą poprawić wrażenia konsumentów dzięki treściom opartym na grywalizacji, jednocześnie wpływając na proces zakupowy i zbierając wszystkie dane dotyczące półek sklepowych bezpośrednio za pomocą urządzeń konsumenckich.

Self Learning Solutions - SLS dostarcza silnik decyzyjny Plug and Play wspierany przez algorytmy Self-Learning i Machine-Learning do automatyzacji i zarządzania workflow'em. Produkt dostarczany jest w modelu SaaS. Zapewniają silnik decyzyjny, ale także w pełni zintegrowany marketplace z dostępem do najnowszych rozwiązań FinTech i źródeł danych. Uzupełnieniem platformy jest moduł analityczny, który umożliwia w budowie modeli scoringowych oraz wykorzystaniu AI. Dzięki uniwersalności rozwiązania SLS, platforma może być wdrożona na każdy rynek świata, co pozwala na szybkie skalowanie biznesu przy wykorzystaniu technologii SLS.

Uczestnicy Start-up Challenge zaprezentują swoje rozwiązania przed jury, w skład którego wchodzą m.in.: Piotr Białek, Global Solution Manager & Group Leader, ABB; Jacek Bukowicki, ekspert, Departament Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Karol Gajewicz, Żabka Future; Marek Gzik, dyrektor European HealthTech Innovation Center, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, kierownik Katedry Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej; Robert Ługowski, założyciel, partner zarządzający w COBIN Angels; Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Polpharma; Michał Misztal, CEO, Startup Academy; Cezary Mychlewicz, dyrektor ds. marketingu branż przemysłowych w Siemens Polska; Rozana Noja, Portfolio Director, GITEX GLOBAL & North Star; Karolina Nowak, dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii, Agencja Badań Medycznych; Paweł Ossowski, prezes ZARYS International Group; Paweł Sikorski, partner w ProtosNext; Michał Smagowicz, dyrektor wykonawczy, THINKTANK; Hanna Strykowska, dyrektor Biura Zaawansowanych Programów Badawczych i Inwestycyjnych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Marcin Szczeciński, kierownik ds. inwestycji kapitałowych w Adamed; Michał Sztanga, CEO, Future Processing; Maria Tyka-Majewska, manager zespołu ds. innowacji w startupach i MŚP, Departament Rozwoju Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju; Sebastian Wojewódzki, Departament Rozwoju Startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Finał konkursu Start-up Challenge odbędzie się 26 kwietnia br., podczas gali XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP. Debaty będzie można również śledzić w Internecie.

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie wydarzenia eecpoland.eu.

