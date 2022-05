KUKE: Uzależnianie się firm od różnych rynków w pewnym momencie przestaje działać

Od zeszłego roku staramy się bardzo aktywnie namawiać firmy do tego, żeby zaczęły się bardziej dywersyfikować geograficznie, ponieważ łańcuchy dostaw zostały zerwane mocniej już dwa lata temu – powiedziała Katarzyna Kowalska, wiceprezes zarządu KUKE.

Autor: oprac. JS

Data: 13-05-2022, 13:08

Katarzyna Kowalska, wiceprezes zarządu KUKE, podczas EEC oceniła działalność eksportową polskich firm. / fot PTWP

Katarzyna Kowalska, wiceprezes zarządu KUKE, w trakcie debaty „Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, opowiedziała o ocenie ryzyka w inwestowaniu firm z Polski w innych krajach w obliczu wojny w Ukrainie.

– Od zeszłego roku staramy się bardzo aktywnie namawiać firmy do tego, żeby zaczęły się bardziej dywersyfikować geograficznie, ponieważ łańcuchy dostaw zostały zerwane mocniej już dwa lata temu. To pokazało, że uzależnianie się od różnych rynków w pewnym momencie przestaje działać. Mówimy bardzo często o dywersyfikacji w kontakcie zerwanych łańcuchów dostaw i to pokazała również wojna, jak ważna jest obecność na niektórych rynkach. A np. rynek Bliskiego Wschodu i Afryka są otwarte na polskie firmy. A mamy transakcje, które są w stu procentach ubezpieczone, a nie możemy znaleźć firmy, która mogłaby je zrealizować. Tutaj bariera jest dosyć duża. Rozumiem obawy firm, bo jest to strach przed nieznanym, natomiast tutaj dużym wyzwaniem jest edukacja, bo niewiele firm o tym wie, że KUKE jest tą instytucją, która ma to ryzyko niwelować – wyjaśniła.

KUKE wspiera przedsiębiorców

Katarzyna Kowalska odniosła się również do tematu wspierania polskich firm w eksporcie na Wschodzie.

– Jeśli chodzi o ubezpieczanie eksportu do Ukrainy, to wynosiło 5 proc. całego eksportu. Na Białoruś było 15 proc. i to był najwyższy udział, jaki mieliśmy i najbardziej zabezpieczony kierunek. Natomiast wszystkie inne kierunki poniżej 5 proc. Niestety nie wszystkie firmy zabezpieczały swoje transakcje – wyliczyła wiceprezes zarządu KUKE.

– Jeśli chodzi o „keszowanie” i udział banków w ekspansji zagranicznej, bardzo zależało nam stworzeniu nowego sytemu wsparcia eksportu, z którym weszliśmy w zeszłym roku. Jako KUKE dajemy zabezpieczenia, a to co jest potrzebne, co mówią firmy, to są pieniądze. My tej gotówki nie mamy, mają ją banki. W związku z tym faktem jest tak, że tworząc ten system, patrzeliśmy się na banki, co im jest potrzebne, żeby mogły dawać więcej pieniędzy na finasowanie eksportu – dodała.

Czytaj również: EEC: Finansowanie międzynarodowego obrotu handlu (relacja z debaty)