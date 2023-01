Próba pokonania oporu na 4,7240 przez EUR/PLN nie udała się w czwartek, gdyż rynku nie wsparł dolar amerykański, pomimo lepszych od oczekiwań danych makro z USA - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Inwestorzy czekają na piątkowe dane inflacyjne ze Stanów Zjednoczonych, które - według niego - mogą mieć wpływ na zachowanie zarówno rynku FX, jak i długu.

Kurs złotego coraz bardziej zuchwały /fot. Shutterstock

Jak zachowuje się kurs złotego?

Na rynku EUR/PLN mieliśmy dzisiaj próbę pokonania oporu na 4,7240, jednak próba ta się nie udała. Należy jednak wskazać, że ostatnie próby wzrostu EUR/PLN są coraz bardziej +zuchwałe+ oraz dłuższe - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Dane makroekonomiczne z USA

Jak wskazał ekonomista, nieco więcej zmienności było również na EUR/USD po danych makro z USA.

"Dane były bardzo dobre i to nie tylko w zakresie PKB, ale również w zakresie zamówień oraz tygodniowych danych z rynku pracy. To teoretycznie mogłoby umocnić USD, tak jak pisaliśmy rano, jednak póki to się nie dzieje" - powiedział.

Według opublikowanych o 14.30 danych Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano 2,6 proc., wobec 3,2 proc. w III kw.

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA w grudniu 2022 wzrosły mdm o 5,6 proc., wobec oczekiwań na poziomie +2,5 proc.

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w skali tygodnia wyniosła 186 tyś. wobec rynkowych oczekiwań na poziomie 205 tyś.

"Być może rynek nie reaguje, gdyż najważniejszymi danymi obecnego tygodnia będą jutrzejsze dane inflacyjne z USA (14.30 czasu polskiego - PAP), a w przyszłym tygodniu mamy dodatkowo posiedzenie Fed (1 lutego, decyzja o 20.00 czasu polskiego - PAP)" - wskazał ekonomista Banku Millennium.

"Podsumowując, czwartkowa sesja na EUR/PLN upłynęła pod znakiem ataków na wyższe poziomy, co się jednak nie udało, jednak pokazuje to, że złoty pozostaje pod presją" - podsumował ekspert Banku Millennium.

O godzinie 15.52 kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,7204, a USD/PLN idzie w górę o 0,35 proc. do 4,3346. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,26 proc. do 1,0887.

Rynek długu

Na rynku krajowego długu, w czwartek panuje wyjątkowy spokój, zmienność jest niewielka, a inwestorzy czekają na koniec tygodnia i publikowane wówczas dane makro z USA - powiedział ekonomista Banku Millennium.

"Dane te stanowią ważny element dolarowej +układanki+ i mogą mieć również wpływ na rynek długu" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 2,7 pb. do 3,489 proc., a niemieckich idą w górę o 3 pb. do 2,187 proc.