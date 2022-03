Kurs złotego w piątek bez większych zmian

W piątek kurs złotego pozostawał stabilny w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,79 zł, co oznacza osłabienie naszej waluty w ciągu dnia o niespełna 0,2 proc.

Autor: PAP

Data: 11-03-2022, 17:44

Kurs złotego w piątek bez większych zmian /fot. Shutterstock

Złoty do dolara

Nieco mocniej złoty osłabił się w stosunku do dolara. Kurs amerykańskiej waluty ok. godz. 17 wynosił 4,365 zł, czyli dolar podrożał o nieco ponad 1 gr w ciągu dnia (o nieco ponad 0,3 proc.).

Z kolei kurs franka w piątek ok. 17 wynosił 4,68 zł, co oznacza, że złoty stracił do waluty szwajcarskiej 0,1 proc.