Kurtyka nie będzie już szefem Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Jak poinformował szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka, to jego ostatni dzień pracy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Autor: PAP

Data: 26-10-2021, 13:26

szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka

Kurtyka na wtorkowej konferencji prasowej podsumował swoją dwuletnie szefowanie najpierw Ministerstwem Klimatu, a później Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Michał Kurtyka - strategiczne projekty

Minister podkreślił, że za jego kadencji w resorcie powstało kilka strategicznych projektów, które miały służyć energetyce, jej transformacji, podnosić jakość życia obywateli, przyczyniać się do ochrony klimatu.

"Misją MKiŚ było służenie obywatelom i poprawa jakości życia w naszym kraju, podnoszenie jakości życia w Polsce przy jednoczesnej ochronie klimatu i środowiska" - mówił Kurtyka.

Szef MKiŚ podkreślił, że za jego urzędowania zabezpieczono 300 mld zł na rzec transformacji polskiego sektora energetycznego, transportowego, poprawy jakości powietrza. Zwrócił uwagę, że aby te środki były efektywnie wydane należało na początku zbudować busolę, która wskaże kierunki transformacji. Tu kamieniem węgielnym - jak podkreślił - było przyjęcie na początku 2021 roku Polityki energetycznej polski do 2040 roku. Zakłada ona dekarbonizację polskiej energetyki uwzględniając sprawiedliwą transformację. To pierwsza polityka energetyczna państwa jaka została przyjęta od 12 lat.

Kurtyka dodał, że kolejnym elementem, który wyznaczać będzie polska transformację na najbliższe dwie dekady jest aktualizacja polskiej energetyki jądrowej. Chodzi o budowę sześciu bloków jądrowych w Polsce. "Jesteśmy bardzo blisko podjęcia decyzji lokalizacyjnej. Ta decyzja lokalizacyjna zapadnie w tym roku. W przyszłym roku zapadną decyzje dotyczące wyboru technologii oraz finansowania" - przekazał.

Minister odnosząc się do energetyki jądrowej wskazał, że Polska zawarła w tej sprawie strategiczną umowę z USA. Dodał, że wagę tego rodzaju energetyki zauważa teraz także Komisja Europejska. Kurtyka dodał, że w UE powstał z inicjatywy Polski silny sojusz w tej sprawie. Chodzi m.in. o włączenie projektów jądrowych do unijnej taksonomii.

Szef MKiŚ podkreślił, że jego celem było również upodmiotowienie indywidualnego odbiorcy energii. Stąd projekty dotyczące m.in możliwości zmiany sprzedawcy energii w 24 godziny, uproszczenia faktur, inteligentnych liczników, czy stworzenia porównywarki cenowej. Chodzi o danie narzędzi konsumentom, tak by byli oni silniejsi na rynku, a także by byli bardziej na nim aktywni.

Kurtyka zwrócił uwagę, że za jego kadencji prawdziwy boom przeżywała energetyka prosumencka. Przypomniał, że w 2015 r. w Polsce było 4 tys. prosumentów, teraz jest to już 700 tys. osób. Minister przypomniał o programie "Mój prąd", który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dodał, że na początku 2022 r,. ruszy kolejna, czwarta odsłona programu z budżetem 1 mld zł. Będzie ona również wspierała rozwój autokonsumpcji w gospodarstwie domowym poprzez instalację magazynów energii i ciepła, systemów zarządzania energią, ładowarek elektrycznych.

Szef MKiŚ zwrócił uwagę, że w celu rozwijania rynku morskiej energetyki wiatrowej, Polska we wrześniu 2020 r. zainicjowała "Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej", która została podpisana przez Komisję Europejską i ministrów 8 krajów: Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji. We wrześniu 2021 r. podpisano drugie na świecie i pierwsze w UE porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Kurtyka dodał, że za jego kadencji kładziono również nacisk na innowacyjne sektory takie jak wodór. W październiku 2021 r. podpisano porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce. Określiło ono listę długofalowych działań na rzecz rozwoju branży wodorowej, do ich realizacji zobowiązały się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Jakość powietrza priorytetem dla Kurtyki

Szef MKiŚ zwrócił uwagę, że obejmując urząd ministra jego priorytetem była poprawa jakości powietrza. Wskazał, że jakość powietrza w kraju jest dostrzegalnie lepsza, a to dzięki m.in. przyspieszeniu realizacji programu "Czyste powietrze", które wiązało się z istotnym uproszczeniem tego programu. Dodał, że dotychczas w ramach programu złożono ponad 335 tys. wniosków na kwotę blisko 5,7 mld zł.

Minister przypomniał ponadto, że w ostatnich dniach resort przygotował pakiet rozwiązań, które mają ochronić najuboższych przez podwyżkami cen prądu. Na dopłaty do rachunków rząd zamierza przeznaczyć w 2022 roku 1,5 mld zł.

"Miałem zaszczyt służyć Polsce najpierw przez dwa lata jako wiceminister energii. Następnie przez dwa lata jako wiceminister środowiska - to również okres kiedy byłem przez rok prezydentem światowej konwencji klimatycznej COP 24. Ostatnie dwa lata to okres bardzo intensywnej pracy na stanowisku najpierw ministra klimatu a następnie ministra klimatu i środowiska. Te ostatnie dwa lata to okres szczególnie intensywny, kiedy miałem zaszczyt uruchomić, wdrożyć strategiczne projekty dla naszego kraju (...) Te projekty podnoszą jakość życia, tworzą nowe miejsca pracy, łączą ekologię z ekonomią. To jest ogromna praca, która została wykonana. Nigdy nie kryłem, że rodzina jest dla mnie bardzo istotna. Wielokrotnie rozmawiałem na ten temat z panem premierem, z kierownictwem rządu. Decyzje zawsze należą do pana premiera" - podsumował Kurtyka.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy poprosił o dymisję premiera minister powiedział, że "nie będę ukrywał, dziś jest ostatni dzień mojej pracy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska".

Zmiany w składzie rządu

We wtorek o godz. 17. prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie rządu. Rekonstrukcja była zapowiadana od czasu opuszczenia koalicji rządzącej przez Porozumienia Jarosława Gowina. Zgodnie z doniesieniami medialnymi Kurtykę na stanowisku szefa resortu klimatu i środowiska ma zastąpić Anna Moskwa.

Od stycznia 2016 r. Kurtyka pełnił funkcje wiceministra energii. Odpowiadał za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą "Planu Rozwoju Elektromobilności".

W kwietniu 2018 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24., w grudniu 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny, określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego.

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Środowiska, a 15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu, przekształconym później w Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

