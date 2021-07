Liczba w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła 17,2 mln osób

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 34 mln zastrzyków – wynika z ostatnich danych rządowych. Liczba w pełni zaszczepionych przekroczyła 17,2 mln osób.

Autor: PAP

Data: 30-07-2021, 08:14

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 34 mln zastrzyków / fot. PTWP

Z czwartkowego raportu szczepień wynika, że wykonano dotąd dokładnie 34 096 548 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek jest 18 192 439 osób.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 754 niepożądane odczyny poszczepienne.

Łącznie do Polski dotarło 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów wynosi 36 563 265.

W czwartek do kraju dotarło kolejne 580 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca. W tym tygodniu spodziewane są jeszcze dostawy 219 tys. szczepionek Moderny i 187 tys. dawek od firmy Jannsen.

Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzej Horban powiedział w czwartek, że niemal pewne jest wydanie zaleceń dotyczących obowiązkowych szczepień dla pracowników ochrony zdrowia. Dodał, że rada rozważa także obowiązek szczepień m.in. dla nauczycieli i pracowników administracji. Profesor wyraził nadzieję, że decyzje te zostaną podjęte do końca przyszłego tygodnia.

Z kolei wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że temat obowiązkowych szczepień zostanie poruszony w piątek podczas posiedzenia rządowego zespołu kryzysowego. "Jakie będą decyzje, najbliższe dni pokażą" - zaznaczył.

W miastach w całej Polsce trwa akcja szczepień przeciw COVID-19.

3 tys. osób skorzystało już z możliwości zaszczepienia się w mobilnym punkcie przygotowanym przez wrocławskie MPK. Od lipca specjalny autobus odwiedza różne części miasta, a dziennie szczepi się w nim od 100 do 200 osób. Szczepionkę firmy Johnson & Johnson może przyjąć tu, bez wcześniejszej rejestracji, każda pełnoletnia osoba.

W piątek autobus będzie można spotkać przed Stadionem Olimpijskim.

SZCZEPCIObus to wspólna inicjatywa Miasta Wrocław, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, MPK Wrocław i dolnośląskiego NFZ. Partnerem medycznym akcji jest Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi MEDINET.

Z kolei w niedzielę w kilkunastu miejscach w Podlaskiem będzie można zaszczepić się w punktach mobilnych. Będą to przede wszystkim punkty przed parafiami katolickimi i prawosławnymi, m.in. w Siemiatyczach, Mońkach, Krypnie, Sejnach czy w Dąbrowie Białostockiej. Mobilny punkt stanie w niedzielę też w Choroszczy, gdzie odbędzie się Jarmark Dominikański.

Podlaski Urząd Wojewódzki będzie kontynuował rozpoczętą w minioną sobotę wspólną akcję z Jagiellonią Białystok szczepień przed meczami. W najbliższą niedzielę każdy kibic, który przyjdzie na mecz Jagiellonii z Rakowem Częstochowa na stadion miejski w Białymstoku, będzie mógł się zaszczepić. Każdy, kto zdecyduje się na szczepienie podczas meczu, otrzyma gadżety związane z Jagiellonią.

Śląski oddział NFZ organizuje w sobotę w Kłobucku akcję promującą zdrowy styl życia. Będzie można m.in. skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i z konsultacji lekarskich, a także uzyskać informacje o programie "Profilaktyka 40 Plus" i zaszczepić się przeciw COVID-19.

Kursujący od niedawna po regionie szczepionkobus zawita w niedzielę do Wielowsi i Opatowa, a od przyszłego tygodnia w każdą sobotę będzie w parku Śląskim, przy bramie wejściowej do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Mobilne punkty szczepień zawitają do Lelowa i na południe województwa, gdzie dobiega końca Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Chętni mogą się zaszczepić także w sobotę podczas pikniku rodzinnego na Rynku i w parku Powstańców Śląskich w Katowicach.

W Częstochowie w otwartym 10 dni temu punkcie szczepień w Galerii Jurajskiej preparat zdecydowało się dotąd przyjąć blisko 1500 osób. W najbliższy piątek, 30 lipca, w godzinach od 16.00 do 18.00 w punkcie preparat będzie podawany nastolatkom w wieku od 12 do 15 lat - poinformowała w czwartek dyrekcja galerii.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby powyżej 18 lat. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.