Lidl, Biedronka, Żabka, Wedel, Nutricia i inni pomagają Ukraińcom

Coraz więcej firm, również spożywczych, handlowych i logistycznych, rusza ze wsparciem finansowym, organizacyjnym i rzeczowym na rzecz Ukrainy i uciekających przed wojną do Polski Ukraińców.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 28-02-2022, 11:47

Lidl, Biedronka, Żabka, Wedel, Nutrica i inni pomagają Ukraińcom, fot. shutterstock

Wsparcie firm dla Ukrainy i Ukraińców

Ukraińcy uciekają przed wojną m.in. do Polski i Rumunii. Straż graniczna podaje, że do 27 lutego ponad 200 tys. Ukraińców przekroczyło naszą granicę. Decyzją MSWiA służby zaczęły realizować plan pomocy dla uchodźców. Uruchomiono m.in. specjalne punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej. Osoby przekraczające tę granicę zwolniono z obowiązku kwarantanny i posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Coraz więcej firm, również spożywczych, handlowych i logistycznych, rusza ze wsparciem finansowym, organizacyjnym i rzeczowym na rzecz Ukrainy i uciekających przed wojną do Polski Ukraińców. Mieszkańcy przygranicznych terenów, wolontariusze z całej Polski, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy organizują się przy przejściach granicznych. Oferują Ukraińcom m.in. wodę, żywność, leki, odzież, zabawki, transport oraz nocleg. Firmy przekazują również fundusze organizacjom pozarządowym, które na szeroką skalę prowadzą działania pomocowe.

Biedronka, Lidl, Żabka, Netto i InPost pomagają Ukraińcom

- Lidl Polska przekazuje ponad 1 000 000 zł wsparcia produktowego na cel działań humanitarnych prowadzonych na rzecz rodzin, kobiet i dzieci doświadczających kryzysu uchodźczego koordynowanych przez Caritas Polska oraz Polską Akcję Humanitarną. Wybraliśmy działanie poprzez wiarygodnych partnerów, aby najskuteczniej nieść pomoc w postaci żywności, napojów, odzieży, tekstyliów domowych oraz innych aktualnie niezbędnych produktów – informuje Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka firmy.

Sieć zapowiedziała kolejne wsparcie dla osób dotkniętych konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. - Gwarantujemy możliwość powrotu do pracy dla osób, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, pomoc w znalezieniu miejsc zakwaterowania dla rodzin naszych pracowników z Ukrainy w Polsce, wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w naszej firmie – pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń – wylicza Aleksandra Robaszkiewicz.

Netto solidaryzuje się z Ukrainą. - Organizujemy pomoc rzeczową, którą przekażemy Caritas Polska na poczet wsparcia naszych sąsiadów, doświadczających trudnej sytuacji w swojej ojczyźnie. Koce, ręczniki, kołdry, środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia – to najbardziej potrzebne produkty, które przygotowujemy do przekazania. Pracujemy też nad kolejnymi formami pomocy - informuje sieć w mediach społecznościowych.

26 lutego Żabka poinformowała, że do punktów Polski Czerwony Krzyż na granicy oraz w Warszawie dotarły pierwsze dostawy kanapek i wody dla obywateli Ukrainy. Pracownicy sieci angażują się w pomoc i organizują dostawy do kolejnych punktów.

Wcześniej sieć zapewniła, że pomoże wszystkim pracownikom, którzy staną przed problemami związanymi z sytuacja na Ukrainie. „Podjęliśmy decyzję o finansowaniu wynajmu mieszkań dla rodzin naszych pracowników, współpracowników oraz franczyzobiorców, którzy ściągają rodziny do Polski. Uruchomiliśmy specjalną infolinię dla nich z pomocą prawną oraz psychologiczną” – przekazała sieć.

W obliczu rosyjskiej agresji wymierzonej w Ukrainę, zarząd sieci Biedronka podjął decyzję o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia dla pracowników z Ukrainy. Bezzwrotne zapomogi losowe będą wypłacane w ramach programu „Możesz liczyć na Biedronkę”, po złożeniu przez pracownika wniosku przez stronę dlanaswjm.pl w szybkiej i uproszczonej procedurze. Pierwsze wypłaty w ramach tego programu trafią do beneficjentów już w przyszłym tygodniu.

Biedronka poinformowała również, że pracuje nad specjalną uproszczoną ścieżką zatrudniania dla członków rodzin pracowników oraz dodatkowym wsparciem dla ukraińskich kolegów i koleżanek – wkrótce sieć przedstawi w tych sprawach szczegóły.

Rafał Brzoska, prezes InPost zaapelował w mediach społecznościowych, aby zgłaszały się do niego osoby, które organizują zbiórki darów na rzecz Ukrainy, ale mają kłopoty z ich transportem na wschód kraju. „Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową” – napisał.

Nutricia Polska przekazuje zapasy produktów

Nutricia Polska zapewniła, że podjęła kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pochodzącym z Ukrainy i ich rodzinom. „Zdecydowaliśmy o przekazaniu zapasu naszych produktów (woda i napoje Danone, Żywiec Zdrój, produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalistyczna Nutricia) na rzecz Ukraińskiego Domu w Warszawie prowadzonego przez Fundację Nasz Wybór oraz przekazaniu wsparcia finansowego w wysokości 500 000 zł na rzecz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)” – przekazała spółka w mediach społecznościowych.

– Przeznaczymy środki na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na ewakuację ludności, pomoc psychologiczną dla dzieci, żywność oraz pakiety pomocowe dla ofiar wojny - mówi Michalina Chachuła z PCPM.

Ewa Chodakowska wraz z partnerami wspierają Ukraińców

27 lutego Ewa Chodakowska poinformowała w mediach społecznościowych, że razem ze swoimi partnerami BeRAW i Purella Superfoodss wspierają Fundację Dobra Fabryka.

- Ludzie z tej fundacji są obecnie na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec. Przekazujemy tam tysiące batonów BeRAW, batonów i musów BeRAW kids dla dzieci oraz tysiace musli Purella. Prezes BE RAW i Purella, jedzie na przejście graniczne do Medyki, z samochodem pełnym produktów dla osób czekajacych w kolejkach - zabieramy stamtąd kobietę z dziećmi i zapewniamy jej hotel w Warszawie - podała Ewa Chodakowska.

- Odpowiadamy też na kilka prywatnych zbiorek i przekazujemy w przyszłym tygodniu tysiące batonów, które mają trafić na Ukrainę, razem ze zbieranymi przez te prywatne osoby lekami, ubraniami, potrzebnymi rzeczami. Razem z moimi Bebiocosmeticss, wysłaliśmy w piątek tysiąc kosmetyków do Lwowa. Wspieramy też prywatne zbiórki, które pędzą do punktów przygranicznych. Razem z Be Diet Cateringg przygotowujemy transport 20 tys. ciepłych posiłków. Czekamy na pięć osób - z dwóch rodzin naszych pracowników, którym zapewnimy zakwaterowanie - informowała.

Wedel nawiązał współpracę z fundacją

- W związku z rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy, wyrażamy głębokie poczucie solidarności z jej obywatelami – zarówno w kraju, jak i zagranicą. Kilkudziesięciu z nich to także nasze koleżanki i koledzy – członkowie wedlowskiej załogi. W tej niezwykle trudnej sytuacji chcemy zapewnić, że zrobimy wszystko co możliwe, by udzielić wsparcia Wam i Waszym bliskim – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i systemowym. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z zaprzyjaźnioną Fundacją PCPM - Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która zapewnia realną i adekwatną do potrzeb pomoc - infromuje Wedel w mediach społecznościowych.

- Naszą firmę tworzą ludzie o różnym pochodzeniu i narodowości. Współpracujemy z dostawcami i klientami ze wszystkich stron świata oraz z wielu kultur. Dziś, mocniej niż zwykle, chcemy ich zapewnić, że stoimy z nimi w ramię w ramię w walce o wolność i poczucie bezpieczeństwa - dodaje.

Hodowcy bydła apelują o pomoc Ukrainie

Andrzej Steckiewicz, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. - Mając na uwadze możliwy i trudny do przewidzenia przebieg wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie proszę hodowców o rozważenie przygotowania miejsc pobytu dla ewentualnych uchodźców. Możemy w ramach naszych gospodarstw stworzyć miejsca czasowego pobytu oraz pracy. Jako Polacy, mieszkańcy Warmii i Mazur mamy pamięć historyczną, poprzez pamięć naszych ojców i dziadków. Mamy dużo własnych problemów, ale postarajmy się myśleć o innych potrzebujących pomocy - napisał. Zgłoszenia chętnych do niesienia pomocy mogą nastąpić drogą e-mail na adres olsztyn@pfhb.pl lub też telefonicznie pod numerem 89 527 76 31 (sekretariat biura WMZHBM) i będą na bieżąco przekazywane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

W Indykpolu pracuje poprzez firmy outsourcingowe spora grupa pracowników z Ukrainy. - Mamy informacje że w ramach prowadzonej przez rząd Ukrainy mobilizacji wypuszczane za granice są jedynie kobiety i dzieci. Wierzę, że agresja Rosji osłabnie. Po zebraniu informacji od zainteresowanych ustalimy, w jakiej formie nasze wsparcie będzie najefektywniejsze – mówi nam Piotr Kulikowski, prezes zarządu Indykpol SA.

Również przedstawiciele świata HoReCa szybko zareagowali na sytuację w Ukrainie. Lista chętnych, by nieść pomoc w różnej formie, jest bardzo długa i ciągle rośnie.