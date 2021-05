Łukaszenka przyjrzy się europejskim biznesom na Białorusi

Europejskie projekty biznesowe na Białorusi mogą odczuć konsekwencje sankcji wprowadzanych przez Zachód wobec tego kraju - zapowiedział Alaksandr Łukaszenka.

Autor: PAP

Data: 04-05-2021, 14:47

"Jeśli Europejczycy chcą problemów u siebie w związku z tymi sankcjami, to będą je mieli. Więcej nic nie powiem - czas to pokaże" - zapowiedział Łukaszenka.

"Dajcie mi informacje o największych europejskich projektach u nas i o przedsiębiorstwach, które powstały na terytorium Białorusi. Przyjrzymy się ich pracy" - oświadczył.

Jak poinformowała służba prasowa Łukaszenki, w czasie wtorkowego spotkania z premierem omawiana była m.in. kwestia zachodnich sankcji i możliwej reakcji Mińska. Wypowiedź Łukaszenki dotyczącą europejskiego biznesu publikuje kanał Telegram Puł Pierwogo, zbliżony do jego służb prasowych.

"Nic nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Zawsze pytam, komu to się opłaca i po co (mu to). My bronimy swojego kraju, chcemy żyć w swoim kraju. A oni nas za to co sankcjami po głowie? Dlatego musimy odpowiadać" - dodał Łukaszenka.

Sankcje wobec Białorusi w związku z represjami wobec uczestników protestów przeciwko sfałszowaniu białoruskich wyborów prezydenckich wprowadziły m.in. UE i USA.

Sankcje UE podjęte w trzech pakietach dotyczą w sumie 88 osób, głównie urzędników państwowych, i siedmiu podmiotów. Ponadto kraje bałtyckie wprowadziły własne ograniczenia wizowe, które dotyczą m.in. białoruskich urzędników państwowych i funkcjonariuszy struktur siłowych, uczestniczących w represjach.

USA również wprowadziły sankcje wizowe wobec białoruskich urzędników i zapowiedziały zawieszenie od 3 czerwca moratorium na sankcje wobec dziewięciu białoruskich przedsiębiorstw państwowych w sektorze przetwórstwa ropy.