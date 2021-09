Łukaszenka: W naszych firmach są zachodni szpiedzy

Wśród pracowników białoruskich przedsiębiorstw przemysłowych są szpiedzy, którzy informują Zachód o tym, jak Białoruś chce zminimalizować wpływ sankcji – oświadczył Alaksandr Łukaszenka.

Autor: PAP

Data: 23-09-2021, 13:38

Alaksandr Łukaszenka uważa, że wśród pracowników białoruskich przedsiębiorstw przemysłowych są szpiedzy. fot. shutterstock

Łukaszenka o zachodnich szpiegach

"De facto szpiegują i przekazują wszystkie informacje tam (na Zachód)" - powiedział Łukaszenka podczas narady z ministrem przemysłu i wicepremierem. Białoruski przywódca nazwał takich ludzi "draniami", którzy pracują dla "kolektywnego Zachodu".

"Kilku już złapaliśmy. Trafią do więzienia i to na długo. (…) Ale pojedyncze przypadki jeszcze są. (…) To ludzie, którzy świadomie za pieniądze zachodnich służb specjalnych szkodzą naszej gospodarce, a więc państwu" - oświadczył Łukaszenka i nakazał ministrom i dyrektorom przedsiębiorstw "zwrócić na to szczególną uwagę".

Białoruś zmaga się z sankcjami

Łukaszenka zarządził również, by pomimo zachodnich sankcji, utrzymać przemysł państwowy na dotychczasowym poziomie.

Бiałoruscy obrońcy praw człowieka z centrum Wiasna poinformowali z kolei o zatrzymaniu kilkunastu pracowników różnych państwowych zakładów, którzy uczestniczyli w strajku. Wiadomo o 14 zatrzymanych w Grodno Azocie, Białoruskich Zakładach Metalurgicznych i w białoruskich kolejach państwowych. Nie wiadomo na razie, co zarzucają im władze.