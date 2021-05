Müller: prezentacja Nowego Ładu na pewno w maju

Ogłoszenie Nowego Ładu odbędzie się na pewno w maju, termin niedługo będzie podany - mówił w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, trochę pozytywnego napięcia wokół tej prezentacji na pewno nikomu nie zaszkodzi.

Konwencję programową PiS, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania, planowano na 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią koronawirusa została ona przełożona. Według nieoficjalnych informacji najwcześniejszym terminem prezentacji programu jest 15 maja.

Rzecznik rządu w Programie Pierwszym Polskiego Radia oświadczył, że w tej chwili podejmowana jest decyzja o terminie ogłoszenia programu. Przyznał, że najbliższa sobota jest możliwa.

Dopytywany czy w programie szykowana jest "nowa filozofia podatkowa", odparł: "Chcemy zrobić wszystko, aby jak najwięcej Polaków zarabiało więcej". "Ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, czyli w której osoby zarabiające mało płacą więcej procentowo niż osoby bardzo bogate jest sytuacją niespotykaną w Europie i na pewno wymaga to pewnej dyskusji" - mówił Müller.

Rzecznik rządu pytany od jakiego poziomu uznajemy osoby za zamożne odparł, że jest to względne. "Chyba każdy przyzna w Polsce, że (...) nawet 8 tys. czy w okolicach 10 tys., to jest kwota, którą zarabiają w Polsce nieliczni; to jest kilka procent, która takie kwoty zarabia. W związku z tym jak na Polskę to jest wyższy poziom zamożności" - powiedział.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu w Polsat News, że w ramach Nowego Ładu zakładane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej poturbowani przez pandemię. Dodał, że przewiduje on też reformę systemu podatkowego, środki na potrzeby polskiej młodzieży, na wsparcie rolników.

Odnosząc się do podatków premier zastrzegł, że w tej chwili nie może mówić o szczegółach, bo projekt jest jeszcze w fazie konsultacji wewnątrz obozu rządzącego.