Najwięksi przedstawiciele rynku żywności pojawią się już na początku listopada na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Kogo dokładnie można się spodziewać?

Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie

Forum Rynku Spożywczego i Handlu rozpocznie się 7 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Potrwa dwa dni. To doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego oraz HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Firmy na FRSiH 2022

Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu będą mieli Państwo okazję spotkać prezesów, dyrektorów oraz menadżerów topowych firm spożywczych, logistycznych oraz doradczych w Polsce.

Oto jakie m.ni. firmy będą brały udział w FRSiH 2022 (wybór, kolejność alfabetyczna):

CCL Label

Citronex

Credit Agricole Bank Polska SA

Colian Holding

Goodvalley

Grupa Delicpol

Grupa Maspex

Grupa Żywiec SA

Hochland Polska

Hortimex Sp. z o.o.

Iglotex S.A.

InPost

KPMG

Lotte Wedel

Magafoods

Makarony Polskie SA

Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA

SM Mlekpol

SuperDrob

Zakłady Mięsne Silesia SA

Dyskusje podczas FRSiH

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Gospodarka cyrkularna, cyfryzacja, nowe technologie, geopolityka, zmiany świadomości konsumentów kształtują codzienność branży spożywczej dziś i wykuwają jej kształt na przyszłość. Dlatego w dyskusjach wiele miejsca poświęcamy zrównoważonej, technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest częścią, a w wielu wypadkach nadaje jej ton.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność.