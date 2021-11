Maspex wchodzi w alkohole. Przejmuje CEDC od Roust Corporation

Grupa Maspex podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup spółki CEDC. W wyniku transakcji stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy portfolio o polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Autor: PP, AT

Data: 02-11-2021, 11:25

Maspex przejmuje CEDC od Roust Corporation; fot. mat.pras.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wartość transakcji to około 4 mld zł.

Maspex podwoi obroty i wchodzi w nowy segment - alkohole

- Długo czekaliśmy na taki projekt. Mocno wierzyliśmy, że kiedyś uda nam się zrealizować przejęcie, które w sposób skokowy zwiększy skalę naszego biznesu – podwoi nasze obroty. Wchodzimy w całkowicie nowy, ale bardzo interesujący segment rynku i poszerzamy nasze portfolio o kolejne kultowe polskie marki w tym Żubrówkę – legendarną polską wódkę, znaną na całym świecie. Ich bezdyskusyjna siła rynkowa – pozycja i znajomość oraz to, że będą skupione w jednych rękach to kolejne atrybuty transakcji. To już nasza 20 akwizycja – piękne zwieńczenie 30 lat historii Maspeksu - mówi Krzysztof Pawiński, współwłaściciel i CEO Grupy Maspex.

CEDC - zwiększenie udziałów w rynku wódki

- Dzisiejsze CEDC jest wynikiem ciężkiej pracy przez ostatnie 7 lat i niezwykle udanej rewitalizacji biznesu CEDC. Przejmując firmę w 2013 roku startowaliśmy z pozycji nr 2 (22,7% udziału ilościowego w rynku), aby do 2021 roku podwoić nasz udział (47%) i osiągnąć pozycję niekwestionowanego lidera w Polsce. Po tych 7 latach, w których z sukcesem istotnie zwiększyliśmy wartość Spółki, Roust Corporation zgodziła się przyjąć ofertę na sprzedaż CEDC inwestorowi strategicznemu, firmie Maspex - komentuje Roustam Tariko, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu.

W transakcji Maspeksowi doradzali kancelaria prawna Rymarz-Zdort oraz EY, który świadczył usługi finansowo-podatkowe. J.P. Morgan działał jako jedyny doradca finansowy Roust Corporation przy transakcji. Kancelaria Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP działała jako radca prawny Roust Corporation.

CEDC w portfolio Maspex

W 2020 r. łączna wartość rynku napojów alkoholowych wynosiła ponad 39 mld zł, z czego sprzedaż wódki odpowiadała za 34% rynku i miała wartość powyżej 13 mld zł.

CEDC to lider na rynku wódki z udziałem powyżej 47% (ilościowo) i największy importer zagranicznych alkoholi w Polsce. Posiada kultowe i historyczne portfolio wiodących marek wódki takich jak: Żubrówka (legendarna polska marka z blisko 500-letnią tradycją, wolumenowy nr. 3 na globalnym rynku wódki, obecna na 86 rynkach), Soplica (światowy nr. 8), Absolwent i Bols. Jest również dystrybutorem m. in. win Carlo Rossi, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jȁgermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin. Produkcja prowadzona jest w zakładach produkcyjnych w Obornikach i Białymstoku. W 2020 roku spółka uzyskała obrót ze sprzedaży na poziomie 5,7 mld zł. Niespełna 10% sprzedaży jest realizowane na rynkach zagranicznych, a produkty spółki trafiają do prawie 100 krajów świata. Na bazie firmy CEDC, Maspex planuje zbudować kolejny, mocny obszar swojej działalności w oparciu o kompetencje pracowników tej spółki, nowoczesne zaplecze produkcyjne i wyjątkowe marki.

Maspex: 67 marek w portfolio

Maspex jest największą polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio 67 marek i łącznie oferuje ponad 2300 propozycji towarowych, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz oraz La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta czy Vellingrad to w większości liderzy rynkowi, marki najbardziej cenione w swoich kategoriach przez konsumentów w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Produkty z portfolio Maspex powstają w 16 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich 1,8 mld litrów soków, nektarów i napojów, ponad 240 tys. ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz niemal 150 tys. ton dżemów i przetworów. Maspex stawia na rozwój organiczny oraz akwizycje. Firma skupuje od polskich rolników corocznie 300 tysięcy ton owoców i warzyw oraz 130 tysięcy ton pszenicy. Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 5,22 mld zł.