Mateusz Perowicz, Pola: Polska firma to nie tylko taka, która produkuje w Polsce (wywiad)

Polacy chcą wiedzieć co wkładają do koszyka. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że czołowe pozycje w naszym rankingu zajmują takie firmy jak Coca-Cola, Unilever czy Nestle? Przecież nikt nie zastanawia się, czy to polskie firmy. Użytkownicy Poli skanują produkty tych firm, aby sprawdzić czy dany koncern ma jakiekolwiek związki z Polską - mówi nam Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-12-2021, 10:55

Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola: Polacy skanują w Poli produkty zagranicznych koncernów, by sprawdzić czy dany koncern ma jakiekolwiek związki z Polską. fot. mat. pras.

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak obecnie wygląda projekt Pola? Ile produktów znajduje się w bazie aplikacji?

Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola: W naszej bazie znajduje się obecnie ponad 3 tys. zweryfikowanych firm. W zdecydowanej większości są to firmy z rynku spożywczego, ale Pola rozpoznaje też kosmetyki, część materiałów budowlanych, elektroniki i produktów dla zwierząt. Projekt rozwijany jest głównie wolontaryjnie równolegle przez trzy zespoły, zajmujące się utrzymywaniem i wydawaniem nowych wersji aplikacji, rozwojem nowej strony internetowej oraz aktualizowaniem i uzupełnianiem bazy firm i produktów.

Czy wpłaty od darczyńców pozwalają na swobodne prowadzenie i rozwijanie projektu?

Staramy się dywersyfikować nasz budżet. Stworzyliśmy Klub Przyjaciół Poli, czyli pakiet narzędzi promocji dla firm, które zdecydują się wesprzeć rozwój projektu. Członkami Klubu mogą zostać tylko i wyłącznie te firmy, które otrzymują 100 pkt w naszej aplikacji. Członkowie Klubu mogą posługiwać się stworzonym przez nas znakiem towarowym, by informować bezpośrednio na opakowaniu o polskim pochodzeniu produktu.