Męskie Granie 2022. Bilety za BLIK

Marka Żywiec w ramach 13. edycji Męskiego Grania zorganizuje w tym roku 16 koncertów, które odbędą się w ośmiu miastach: Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i Żywcu. Płatność za bilety będzie możliwa przy pomocy BLIKA.

Data: 13-05-2022, 08:26

Żywiec: Męskie Granie 2022 w 8 miastach. Płatność tylko BLIKIEM/fot. Facebook

Marka Żywiec zaprasza na 16 koncertów, które odbędą się w ośmiu miastach: Poznaniu (24-25 czerwca, Park Cytadela), Katowicach (8-9 lipca, Dolina Trzech Stawów), Warszawie (15-16 lipca, Służewiec), Wrocławiu (22-23 lipca, Partynice), Krakowie (29-30 lipca, Muzeum Lotnictwa), Szczecinie (12-13 sierpnia, Łasztownia), Gdańsku (19-20 sierpnia, Polsat Plus Arena) i Żywcu (26-27 sierpnia, Amfiteatr Pod Grojcem).

Męskie Granie 2022. Line up

Bilety jednodniowe dostępne będą w cenie 199 zł, a karnety na dwa dni – w cenie 360 zł. Płatność za bilety będzie możliwa jedynie przy pomocy BLIKA.

Podczas 16 koncertów na scenie będzie można zobaczyć m.in.: Darię Zawiałow, IGO, KORTEZ PROJEKT SPECJALNY, Kwiat Jabłoni, MIUOSHA x Zespół Śląsk „Pieśni Współczesne”, ØRGANKA, PRO8L3M Art Brut na żywo, RALPHA KAMINSKIEGO, sanah, ZALEWSKIEGO (w dwóch projektach: ZALEWSKI i ZALEWSKI MTV Unplugged), Bitaminę, BRODKĘ, Cool Kids of Death, FISZ EMADE TWORZYWO, Jakuba Józefa Orlińskiego & Aleksandra Dębicza, KARAŚ / ROGUCKI, KAŚKĘ SOCHACKĄ, króla, MARIĘ PESZEK, ME AND THAT MAN, MROZA, Natalię Przybysz (w tym z projektem Natalia Przybysz: 40 lat O! Maanam), Tribute to Krzysztof Krawczyk, WaluśKraksaKryzys, Vito Bambino, Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico oraz SMOLIK // KEV FOX.

Zwieńczeniem piątkowych koncertów będzie projekt specjalny w wykonaniu Dawida Podsiadły, który można będzie usłyszeć jedynie na tegorocznym Męskim Graniu. Artysta wystąpi na trasie z repertuarem, będącym połączeniem jego największych przebojów oraz dawno niegranych bądź nigdy niewykonanych na żywo utworów. W soboty przed publicznością zaprezentuje się Męskie Granie Orkiestra 2022, której skład zostanie ujawniony 31 maja. Tego dnia odbędzie się również premiera tegorocznego singla.