MF: Co czwarty sprzedający nie wystawił prawidłowego paragonu

Autor: PAP

Data: 02-09-2022, 16:07

Co czwarty sprzedający nie wystawił prawidłowego paragonu – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową. W piątkowej informacji Ministerstwo Finansów wskazało, że paragon to większe bezpieczeństwo klienta oraz duże znaczenie dla gospodarki.

MF: co czwarty sprzedający nie wystawił prawidłowego paragonu; fot. shutterstock

Źle wystawione paragony

Jak wynika z informacji przekazanej przez resort, od 4 lipca do 28 sierpnia 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła 32 tys. 227 kontroli w formie nabycia sprawdzającego. Wystawiono 7666 mandatów na prawie 9 mln zł. Jak podano, nieprawidłowości wykazało co czwarte (25,1 proc.) nabycie.

MF przypomina, że nieuczciwym przedsiębiorcom za niewystawienie paragonu grozi kara grzywny do 15 tys. 50 zł.

Zdaniem MF paragon ma "ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki". "Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować" - wskazało ministerstwo. Dodało, że zdarza się, że porzucone paragony służą także "jako podkładki" do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania VAT.

Ponadto zamiast paragonu klient otrzymuje potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą, a wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą debetową lub kredytową i nie zastępuje paragonu fiskalnego - wskazało MF. Jako kolejny przykład nieuczciwego działania przedsiębiorców podało wydawanie paragonów niefiskalnych. Dotyczy to przede wszystkim usług gastronomicznych. Zamiast paragonu wystawiane są rachunki lub paragony kelnerskie.

Oszustwa paragonowe

Resort zwrócił również uwagę na oszustwa paragonowe. "Załóżmy, że rodzina płaci za obiad w restauracji 216 złotych. Z tej kwoty 16 zł to podatek VAT, który powinien być odprowadzony do budżetu państwa. Jeśli restaurator zatai, że taka transakcja się odbyła, będzie mógł schować tę kwotę do kieszeni. Co więcej, w ten sposób "zaoszczędzi" także na podatku dochodowym. Strata budżetu państwa będzie więc jeszcze wyższa niż wartość podatku VAT" - podało MF.

Takie postępowanie - jak podkreślono - to nieuczciwość wobec klienta, który zapłacił podatek w cenie obiadu, i względem wszystkich obywateli. "Budżet państwa to pieniądze nas wszystkich, które wydawane są m.in. na budowę dróg, służbę zdrowia czy wojsko, czyli infrastrukturę i usługi, z których wszyscy korzystamy bez względu na wysokość płaconych podatków" - wskazał resort.

Szara strefa

"Pilnowanie paragonów pomaga zmniejszać tzw. "szarą strefę", przez którą tracimy wszyscy jako obywatele" - podkreśliło MF. Dodało, że dokument ten zabezpiecza także prywatny interes konsumentów - ułatwia złożenie reklamacji, ale również dzięki niemu porównamy ceny i sprawdzimy, czy transakcja została rozliczona prawidłowo. Zdaniem resortu łatwiej też będzie oddać kupiony towar, np. gdy okaże się wadliwy.

Aplikacja e-Paragony

Ministerstwo przekonuje, że warto upomnieć się o paragon i sprawdzić, czy jest prawidłowo wystawiony. Jeśli klienci nie otrzymają paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić, można to zgłosić na kilka sposobów: w urzędzie skarbowym, przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000, na adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl, czy przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony.

Resort przygotował aplikację e-Paragony, za pomocą której bezpłatnie i anonimowo można zarządzać wydatkami i przypisywać do nich paragony (dodawać papierowe paragony do aplikacji), dokumentować swoje wydatki, przeglądać statystyki czy uzupełniać informację o gwarancjach. Może ona służyć również do sprawdzania paragonu z kodem QR, wystawianym przez kasy, zgłaszania nieprawidłowości (np. brak paragonu, nieprawidłowy paragon). MF zapowiedziało, że w przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o funkcjonalność, która umożliwia pobranie paragonu w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy.