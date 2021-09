MF: nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

Ministerstwo Finansów zaprezentowało w środę nowe propozycje zasad rozliczania składki zdrowotnej w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu - poinformowali w trakcie wideokonferencji przedstawiciele resortu finansów.

Autor: PAP

Data: 08-09-2021, 12:17

Ministerstwo Finansów zaprezentowało w środę nowe propozycje zasad rozliczania składki zdrowotnej w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu / fot. PTWP

Wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli pracownicy, przedsiębiorcy emeryci i renciści, tak jak pierwotnie proponowano, będą mogli skorzystać z podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienia drugiego progu podatkowego do 120 tys zł. Składka zdrowotna będzie liczona od osiąganego przez nich dochodu bez możliwości odliczania składki od podatku.

Zmiany dotkną inne grupy podatników.

"Zaczynając od składki zdrowotnej – na skali podatkowej jej wysokość nie ulegnie zmianie. W przypadku przedsiębiorców, tak jak w konsultowanym projekcie, będzie to 9 proc. od dochodu podatnika bez możliwości odliczenia jej od podatku. To, co się zmieni to wysokość składki dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, dla tych, które wybrały albo podatek liniowy 19 proc., albo ryczał i kartę podatkową" - powiedział Sarnowski.

Sarnowski poinformował ponadto, że w stosunku do konsultowanych propozycji wysokość składki zdrowotnej od liniowców zmieni się znacznie - od przyszłego roku będzie wynosić 4,9 proc., wobec pierwotnie proponowanych 9 proc. – PAP.

"Tu ważna uwaga: składka minimalna będzie wynosić 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł" - dodał Sarnowski.

Zmiany obejmą oskładkowanie ryczałtowców.

"Dla firm o rocznych przychodach do 60 tys zł. składa zdrowotna wynosić będzie 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (…). Z kolei dla przychodów między 60 a 300 tys. zł będzie liczona od 100 proc. (przeciętnego wynagrodzenia – PAP), a dla wyższych – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia" - poinformował wiceminister.

Zmieni się również wysokość składki zdrowotnej przy opodatkowaniu kartą podatkową.

"W konsultowanym projekcie podstawą obliczenia było 9 proc. od wysokości średniego wynagrodzenia, teraz będzie to liczone od minimalnego wynagrodzenia" - powiedział Sarnowski.

Dodał, że zgodnie z postulatami biznesu MF ujednolicił termin rozliczeń składek przez przedsiębiorców, by płatnicy mieli na to więcej czasu - termin wydłużono do 20. dnia miesiąca.

Poinformował, że rozwiązanie dla tzw. ulgi dla klasy średniej nie uległa zmianie w toku konsultacji, żeby „osoby zarabiające między 6 a 11 tys. zł nie straciły na reformie”.

Ostateczny kształt tej regulacji zostanie wypracowany w toku prac parlamentarnych i MF nie wyklucza zmian w trakcie prac w komisjach sejmowych.

Termin wejścia w życie całości przepisów podatkowych Polskiego Ładu został ustalony na 1 stycznia przyszłego roku.

Efektem zaprezentowanych zmian będzie zmniejszenie wpływów do NFZ o ok. 4,5 mld zł, co ma pokryć m.in. nowy podatek od wielkich międzynarodowych korporacji.