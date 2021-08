MFiPR: rozliczono 200 mld zł z Funduszy Europejskich 2014-2020

Wartość rozliczonych na poziomie krajowym wydatków beneficjentów wyniosła 304,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 200,5 mld zł - podał we wtorek resort funduszy i polityki regionalnej.

03-08-2021

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych na lata 2014-2020 / fot. PTWP

W komunikacie MFiPR przypomniało, że Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych na lata 2014-2020. Co czwarte euro trafia do Polski. "Właśnie przekroczyliśmy 200 mld zł w rozliczonych na poziomie Polski inwestycjach. To stanowi ponad 56 procent środków przyznanych Polsce z perspektywy finansowej 2014-2020" - powiedział Buda.

Podkreślił, że prawie cała pula na lata 2014-2020 jest już zakontraktowana. "Blisko 93 tys. już podpisanych umów o dofinansowanie opiewa na kwotę 324 mld zł wkładu UE, czyli na ponad 91 procent puli. Łączna wartość realizowanych inwestycji to ponad 532 mld zł" - wskazał wiceminister.

Złożono 181 222 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 870,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 540,1 mld zł, to jest 151,5 procent funduszy na lata 2014-2020 - poinformowano.

Dodano, że wkrótce rozpocznie się wdrażanie programów kolejnej pespektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Polska będzie mieć do dyspozycji środki w wysokości 770 mld zł.